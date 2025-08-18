«CHOLIN» Y LA COALICIÓN REPUBLICANA

- espacio publicitario -

“No vamos a permitir que prospere este experimento de “coalición reaccionaria”, y que el resultado sea que en otros lugares del país lo tomen como experiencia…”

“CHOLÍN” Y LA COALICIÓN REPUBLICANA…

“A confesión de parte, relevo de prueba…” reza una máxima de los tribunales. Cuando hay una confesión clara y concluyente de uno de los litigantes, no hay más nada que discutir.

El autor de la frase es Juan Carlos Gómez, (a) “Cholín”, presidente de ADEOMS durante una década y media, que también, ante la acusación de que hacía diez años que no trabajaba, corrigió: “no son diez, son quince…”

Los privilegios, y el abuso reiterado, ni son derechos, ni los generan. Quince años sin trabajar, actuando como operador político de la Coalición de las Izquierdas y del proyecto político de Andrés Lima, han sido cancelados por la ciudadanía que, por abrumadora mayoría, resolvió poner fin al descalabro de la gestión de la Intendencia.

La nueva administración, con un mandato popular imperativo, está poniendo orden en el caos heredado, y entre las primeras medidas adoptadas, ha notificado a Juan Carlos Gómez y sus compañeros de directiva que deben presentase a trabajar, y que las “licencias sindicales” no son una “patente de corso” para la vagancia y la politiquería.

La posición de los directivos de ADEOMS, es indefendible. No solo deben presentarse a trabajar, sino que además deben explicar cómo es que, sin calificaciones ni concursos, han alcanzado los niveles más altos del escalafón.

Naturalmente están muy enojados, y la han emprendido contra la Coalición Republicana, que es quien, por el ejercicio del voto mayoritario de los ciudadanos, ha puesto fin al desastre de década y media de la gestión municipal.

ES interesante que el enojo, voceado con tono indignado, sea contra el impecable mecanismo electoral que la coalición de las izquierdas viene utilizando desde que comenzó el siglo.

Una idea perversa que podemos resumir en: “la colación es buena si gano yo, pero es mala cuando ganan los otros”. Viendo la clara raíz anti democrática y anti republicana que subyace en esa actitud, estaría bueno que Gómez y sus seguidores, revisen sus actitudes.

Pero más allá de esa revisión improbable, pienso que lo más importante, es que empiecen a cultivar la paciencia, porque la Coalición Republicana vino para quedarse.