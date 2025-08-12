Chayanne vuelve a Uruguay con su gira “Bailemos Otra Vez Tour” en el Estadio Centenario

- espacio publicitario -

El ícono de la música latina actuará en Montevideo el 19 de febrero de 2026. La preventa de entradas comienza el 18 de agosto y la venta general el 20.

El esperado regreso de Chayanne a Uruguay ya tiene fecha: el 19 de febrero de 2026, el Estadio Centenario será el escenario de su gira mundial “Bailemos Otra Vez Tour”, que ha conquistado a miles de fans en Estados Unidos, Centroamérica y varios países de Sudamérica.

Preventa y venta de entradas

La preventa exclusiva para tarjetas de Crédito Itaú Personal Bank, Infinite y Black, así como para Canjes Volar, será el lunes 18 de agosto de 10:00 a 17:59. Ese mismo día, desde las 18:00 y hasta el miércoles 20 a las 9:59, la preventa se ampliará a todas las tarjetas de Crédito Itaú y Canjes Volar. La venta general se abrirá el miércoles 20 de agosto a las 10:00.

Un regreso muy esperado

Con más de 50 millones de álbumes vendidos y una trayectoria que supera las cuatro décadas, el intérprete de Un Siglo sin Ti y Torero vuelve tras su exitosa gira 2018-2020. En esta nueva etapa, Chayanne ha visitado Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, y antes de llegar a Montevideo se presentará en Chile.

Un repertorio lleno de emociones

El show en la capital uruguaya incluirá sus clásicos más recordados, como Dejaría Todo, junto a nuevos éxitos como Bailando Bachata, Como Tú y Yo y Te Amo y Punto. “Bailemos Otra Vez Tour” promete ser una celebración de música, baile y conexión con el público, en el estilo inconfundible que lo ha convertido en referente latino.