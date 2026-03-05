El grupo Concientizando Diabetes presentó en la Clínica Municipal una bomba de insulina “Nano Touch”, informando sobre nuevas tecnologías para personas con diabetes.

Charla sobre nuevas tecnologías para tratar la diabetes

El grupo Concientizando Diabetes brindó una charla informativa en la Clínica Municipal con el objetivo de acercar a la comunidad los avances tecnológicos disponibles para el tratamiento de la diabetes.

Durante la actividad se presentó una bomba de insulina de última generación denominada “Nano Touch”, un dispositivo diseñado para mejorar el control de la enfermedad y facilitar la administración de insulina en pacientes diabéticos.

La instancia estuvo dirigida tanto a personas con diabetes como al público en general, buscando generar un espacio de información y concientización sobre las herramientas que hoy ofrece la tecnología médica para el manejo de esta condición.

El encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene, Dr. Carlos Silva, señaló que la jornada forma parte de una nueva línea de trabajo del Gobierno departamental orientada a abrir las puertas de las instituciones públicas a organizaciones sociales y colectivos que trabajan en temas de salud.

Por su parte, desde el grupo Concientizando Diabetes explicaron que la organización está integrada principalmente por padres y madres de jóvenes que viven con diabetes, quienes impulsan acciones de información y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad.

La bomba de insulina “Nano Touch”, presentada durante la charla, es desarrollada por el laboratorio Medcore, empresa que además participó como auspiciante del evento. La tecnología busca optimizar la administración de insulina mediante sistemas más precisos y adaptados a las necesidades de cada paciente.

