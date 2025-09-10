back to top
20.1 C
Salto
miércoles, septiembre 10, 2025
InicioCOMUNICADOS

Charla para emprendedores en barrio Ceibal: apoyo y herramientas para potenciar proyectos

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
6
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/imzb

El Gobierno de Salto invita a los emprendedores del barrio Ceibal a participar de una charla gratuita que se realizará el viernes 12 de setiembre, a las 19:00 horas, en el salón de la comisión del barrio, ubicado en calle W. Beltrán 950.

La actividad estará a cargo de la contadora Evangelina Bisio, representante de República Microfinanzas, quien compartirá herramientas y conocimientos clave para fortalecer y desarrollar los proyectos locales.

La iniciativa es impulsada por la coordinación barrial del Gobierno de Salto, a cargo de Hoover Rosa, como parte de las acciones destinadas a apoyar a los emprendimientos de los distintos barrios del departamento.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

La entrada es libre y gratuita, y se invita a todos los interesados a aprovechar esta oportunidad de capacitación y networking.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/imzb
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

El arte sale a la calle: intervención artística en plaza Treinta...

Santiago Tavella y Los Sánchez se Presentan este Viernes 13 en...

Andrés Lima avanza en la política de vivienda con la entrega...