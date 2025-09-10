Charla para emprendedores en barrio Ceibal: apoyo y herramientas para potenciar proyectos

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto invita a los emprendedores del barrio Ceibal a participar de una charla gratuita que se realizará el viernes 12 de setiembre, a las 19:00 horas, en el salón de la comisión del barrio, ubicado en calle W. Beltrán 950.

La actividad estará a cargo de la contadora Evangelina Bisio, representante de República Microfinanzas, quien compartirá herramientas y conocimientos clave para fortalecer y desarrollar los proyectos locales.

La iniciativa es impulsada por la coordinación barrial del Gobierno de Salto, a cargo de Hoover Rosa, como parte de las acciones destinadas a apoyar a los emprendimientos de los distintos barrios del departamento.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a todos los interesados a aprovechar esta oportunidad de capacitación y networking.