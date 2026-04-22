Chaná logró el pasaje a las finales en la generación 2014

El pasado fin de semana, Chaná dio un paso enorme en su cancha del complejo Fátima y se metió en la fase final de la Copa Nacional de Clubes, en la categoría Generación 2014. El conjunto indio hizo pesar la localía y mostró una clara superioridad frente a los equipos que llegaron a disputar esta semifinal en el departamento.

Fue una clasificación construida desde el convencimiento. Chaná se mostró sólido en todas sus líneas, contundente en ataque y con ese carácter aguerrido que muchas veces marca la diferencia en este tipo de definiciones. Supo jugar los partidos con inteligencia y determinación, imponiendo condiciones para quedarse con la serie de forma merecida.

El complejo Fátima volvió a ser un escenario clave, no solo por el respaldo de su gente, sino también por las condiciones que ofrece, siendo un espacio que jerarquiza la competencia y potencia el desarrollo del baby fútbol.

- espacio publicitario -

Ahora, el equipo de la calle Luis Alberto de Herrera y Brasil afrontará el último escalón: la fase final. Allí lo esperan nuevos desafíos y rivales de exigencia, en una instancia donde ya no hay margen y donde Chaná buscará coronar este gran proceso con el título nacional.

Esto publicaron en sus redes sociales;

«Nuestro semillero sigue haciendo historia y dejando todo en la cancha. Orgullo total de estos gurises que representan a Chaná con corazón, garra y mucho fútbol. ¡Vamos por más, familia chanaense!».

FINAL DE CLUBES – Mixto

Club Chaná – Liga Salteña (Salto)

Club Peñarol – Liga AUFI (Montevideo)

Club Arrozales – Liga Río Branco (Río Branco)

Club Uruguayo – Liga Carmelitana (Carmelo)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qel9