Del tormento de Real Madrid a la estocada germana: 4 a 3

En lo que ya se califica como un «clásico instantáneo», el Bayern de Múnich logró sellar su pase a semifinales tras un partido frenético en el Allianz Arena. El partido fue un intercambio de golpes constante. Aunque el Real Madrid llegó a estar por delante en el marcador durante la primera mitad (liderando 3-2 al descanso y empatando

momentáneamente el global), el empuje bávaro en la segunda parte fue decisivo.

La victoria por 2-1 obtenida por el Bayern en el Santiago Bernabéu en la ida terminó siendo fundamental. A pesar de la resistencia blanca, el equipo de Vincent Kompany supo capitalizar su localía para cerrar el global 5-4. El Real Madrid, rey de las remontadas, esta vez no pudo contener el arsenal ofensivo del Bayern, que regresa a las semifinales con autoridad.



EL AVANCE DE ARSENAL

En el Emirates Stadium, el guión fue radicalmente opuesto: mucha tensión, pocos espacios y un Arsenal que supo administrar su ventaja mínima. El Sporting de Lisboa planteó un partido muy serio, buscando el gol que igualara la eliminatoria tras el 0-1 sufrido en la ida en Portugal (gol de Kai Havertz). Sin embargo, la defensa

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de Mikel Arteta se mostró impenetrable. Con este resultado, el Arsenal mantiene vivo el sueño del «doblete» (Premier League y Champions), demostrando una madurez competitiva que le faltó en años anteriores.



PASANDO EN LIMPIO

Tras los resultados de martes y miércoles el cuadro de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 queda definido de la siguiente manera:

Equipo Clasificado | Rival en Semifinales | Global Cuartos |

Bayern Múnich | Paris Saint-Germain | 5 – 4 (vs Real Madrid) |

|Arsenal | Atlético de Madrid | 1 – 0 (vs Sporting CP) |

Atlético de Madrid | Arsenal | 3 – 2 (vs FC Barcelona) |

Paris Saint-Germain | Bayern Múnich | 4 – 0 (vs Liverpool) |

Las semifinales comenzarán a finales de abril, con el Arsenal visitando el Riyadh Air Metropolitano y el Bayern enfrentándose al potente PSG. La gran final se jugará en el Puskás Aréna de Budapest el 30 de mayo.

La montaña rusa de los siete goles

El partido fue una auténtica montaña rusa en el marcador. Los autores de los goles en el Allianz Arena, que no faltaron a la vita:

Bayern Múnich (4)

Aleksandar Pavlović (minuto 6): Empató rápidamente tras el balde de agua fría inicial.

Harry Kane (minuto 38): El goleador inglés no faltó a su cita, poniendo el 2-2 parcial.

Luis Díaz (minuto 89): El colombiano apareció en el momento más crítico para igualar el partido y la serie global. Michael Olise (minuto 90+3): Selló la épica victoria y la clasificación en el tiempo de descuento con un golazo tras una asistencia de Kane.

Real Madrid (3)

Arda Güler (minutos 1 y 29): El joven turco fue la gran figura del Madrid, anotando un doblete que puso a los bávaros contra las cuerdas.

Kylian Mbappé (minuto 43): Marcó el tercer gol del equipo blanco justo antes del descanso, dejando el marcador 2-3 a favor del Madrid en la primera mitad.

Fue un encuentro para la historia, especialmente por la intensidad de los minutos finales, donde el Bayern logró dar la vuelta a un resultado que parecía sentenciar su eliminación.

Sexta del Competencia: Es el fútbol de la Segunda División

Viernes 17 de abril

PLAZA COLONIA-PAYSANDÚ FC (SERIE B)

Parque Prandi de Colonia. Hora: 18:00. Juez: Felipe Vikonis.

ATENAS-TACUAREMBÓ FC (SERIE A)

Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Hora: 21:30. Juez: Kevin Fontes.

SÁBADO 18 DE ABRIL

MIRAMAR MISIONES-COLÓN (SERIE B)

Estadio Charrúa. Hora: 10:00. Juez: Federico Modernell.

CERRITO-LA LUZ (SERIE A)

Parque Palermo. Hora: 20:00. Juez: Esteban Guerra.

DOMINGO 19 DE ABRIL

HURACÁN FC-FÉNIX (SERIE A)

Parque Palermo. Hora: 16:00. Juez: Leandro Lasso.

LUNES 20 DE ABRIL

RENTISTAS-ORIENTAL (SERIE B)

Complejo Rentistas. Hora: 18:00. Juez: Marcelo García.

Libre: Uruguay Montevideo (Serie A) y River Plate (Serie B).

El anuncio desde la franja

….y ya es uno más

Como ocurre en situaciones como estas, la Comisión Directiva de Ferro Carril apela a su red oficial en Internet. En la jornada de la víspera, el anunció que se amplificó y guarda relación con NICOLÁS PANELLI. El «Chinito» pegará la vuelta a la franja en un momento especial, desde el momento que para los dos primeros partidos de la Copa del Interior en la Divisional «A», el actual Campeón Salteño no podrá incluir a Leonardo Fagúndez, quien debe cumplir una sanción de dos partidos. Por lo tanto la titularidad de principio queda en manos de Guzmán Aranda o Nicolás Panelli. El 2026 marca el retorno de Ferro Carril a la Divisional «A». Había resignado ese espacio en la edición pasada, pero el hecho de alcanzar la consagración a nivel local, lo devuelve al fútbol mayor a nivel de OFI.

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