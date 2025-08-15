Chacho Ramos abre y Lucas Sugo cierra la Expo Salto 2025

- espacio publicitario -

La Asociación Agropecuaria de Salto (AAS) avanza a paso firme en la organización de la próxima edición de la Expo Salto, que este año en materia de espectáculos contará con una apertura de lujo a cargo de Carlos “Chacho” Ramos y un cierre el domingo con Lucas Sugo.

La exposición se desarrollará del jueves dos al domingo cinco de octubre en el predio de la AAS en el Hipódromo.

En diálogo con este medio, Carlos Ardaix, integrante de la organización, confirmó que la programación artística ya está cerrada y que el público podrá disfrutar de una amplia variedad de espectáculos. “Desde la Sinfónica de Tambores, que hace años no venía, hasta solistas y grupos argentinos y regionales, con ritmos que van desde el folklore a la salsa, buscando alegrar la noche de la gente”, señaló.

El costo de las entradas se mantendrá igual que en 2024: $300 para mayores de 12 años, con la particularidad de que el jueves de apertura el acceso será gratuito. Las entradas se venderán, como es habitual, únicamente en boleterías de la exposición.

En cuanto a la venta de stands, Ardaix informó que los espacios al aire libre sin techo ya están prácticamente agotados, con presencia de empresas nacionales e internacionales del sector agropecuario, automotor y otros rubros de gran porte. Aún quedan lugares bajo techo, que suelen ser elegidos por comerciantes, emprendedores y artesanos.

La organización recuerda que los interesados pueden reservar su espacio de lunes a viernes, de 15 a 18 horas, en la sede de la Asociación Agropecuaria, en Amorim 55.

Uno de los pilares de la Expo será, nuevamente, la seguridad. Ardaix destacó el trabajo conjunto con la Jefatura de Policía y la contratación de guardia privada, sumando el respaldo de la Intendencia en materia de limpieza, tránsito y transporte. “Es un evento pensado para la familia, y la tranquilidad es fundamental”, subrayó.

Como novedad, este año la Expo Salto será presentada en la Expo Prado, gracias a la invitación de la Intendencia, que contará con un stand propio en la capital. “Es una oportunidad importante para difundir nuestra fiesta en un escenario nacional”, dijo Ardaix.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles de la programación, incluyendo las actividades ganaderas y otras sorpresas que la organización mantiene en reserva.