CFE lanzó en Salto la Maestría en Formación Docente

Generando una masa crítica de docentes, comenzó el Salto la Maestría en Formación con 81 participantes del norte

En el marco del lanzamiento oficial de la Maestría en Formación Docente en Salto, el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, profesor Walter Fernández Val, destacó que esta propuesta constituye “un enclave en la política de posgrados” que el organismo viene desarrollando y que se inscribe en un proceso más amplio de construcción hacia la futura Universidad Nacional de Educación (UNED) en Uruguay.

La maestría se lleva adelante de forma conjunta con la Universidad Pedagógica de Argentina (UNIPE), universidad nacional de ese país, y cuenta con certificación de la CONEAU, organismo encargado de acreditar y evaluar posgrados en Argentina. “Es una maestría llevada de forma conjunta con la Universidad Pedagógica de Argentina, certificada por la comisión que acredita internacionalmente este tipo de posgrados en Argentina”, explicó Fernández Val.

Actualmente la cohorte está integrada por 81 maestrandos, todos docentes en ejercicio. Un rasgo distintivo de esta edición es su fuerte impronta territorial ya que la mayoría de los participantes reside al norte del Río Negro, con radicación en departamentos como Salto, Paysandú, Rivera, Artigas y Tacuarembó. “Hay algunos que provienen de otras partes, pero son la minoría”, precisó.

Democratización del acceso al posgrado

El jerarca subrayó que uno de los principales objetivos es democratizar el acceso a la formación de posgrado, especialmente en el interior del país. “Lo que queremos resaltar es la democratización en el cursado de posgrados, sobre todo en el interior, que es una de nuestras aspiraciones”, afirmó.

En la jornada de lanzamiento se realizó la apertura institucional con participación presencial del propio Fernández Val y del coordinador de la maestría, magíster Adrián Caneloto, de la UNIPE. A través de Zoom participaron el rector de la UNIPE, doctor Carlos Rodríguez, y el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Caggiani, junto a otros consejeros del CFE.

Tras la apertura, se desarrolló una instancia de encuadre académico sobre la modalidad de trabajo, también en formato virtual, y posteriormente dio inicio el primer seminario .

Fernández Val destacó además la presencia de autoridades como la directora del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), que será la contraparte local de la maestría. El IPES, con sede en Montevideo, actúa como instituto de posgrados del CFE y cumple un rol clave en la articulación académica de la propuesta.

Un paso más hacia la Universidad de la Educación

Más allá del lanzamiento puntual de la maestría, el presidente del CFE situó esta iniciativa en un proceso estructural de transformación institucional. “Una universidad no se decreta por un acto administrativo”, sostuvo. “Arribar a una institución universitaria supone una construcción colectiva, una construcción de estructura”.

En ese sentido, explicó que el CFE viene dando pasos concretos para adoptar rasgos propios de una institución universitaria. Entre ellos, mencionó la designación de coordinadores de departamentos académicos, estructura típica de las universidades, que a su vez se agrupan en institutos académicos.

Asimismo, se encuentra en la fase final la elección de las comisiones locales de carrera en cada uno de los 32 centros de grado que posee el CFE en el país. Estas comisiones —correspondientes a carreras como Maestro de Primera Infancia, Maestro de Educación Primaria, Profesorado de Educación Media, Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Social— integrarán posteriormente las comisiones nacionales de carrera.

A esta estructura se suma la creación de la Comisión de Enseñanza, Desarrollo y Diseño Curricular, que coordinará la elaboración de nuevos planes y programas a partir de 2027. Paralelamente, las Asambleas Técnico-Docentes (ATD) se reunirán tres veces en forma local y tres veces a nivel nacional durante el año, en un proceso de discusión y elaboración colectiva.

El orden estudiantil también tendrá participación activa. “Cuando se reúnan las ATD locales, se reunirán simultáneamente los estudiantes en sus centros para debatir sobre los planes, programas y la futura universidad”, explicó. Este proceso culminará con un congreso estudiantil nacional, vinculado al orden estudiantil institucional y no a los gremios.

Fernández Val indicó además que se proyecta fortalecer el orden de egresados y que en los próximos días comenzará el Programa de Apoyo a la Investigación (PRADINE), al que se sumará posteriormente un programa de apoyo a la extensión universitaria, con foco específico en la formación en educación.

“Todo este entramado va en la construcción colectiva de una universidad de la educación”, resumió.

Una apuesta estratégica para el país

El proyecto de ley para la creación de la Universidad de la Educación se encuentra actualmente en el Parlamento. No obstante, el CFE avanza en la consolidación de estructuras académicas y políticas de investigación y extensión, independientemente de los tiempos legislativos.

“Más allá de que el proyecto prospere o no, nosotros estamos avanzando y dando pasos firmes hacia la construcción de un organismo de carácter universitario”, afirmó el presidente del CFE.

En términos de proyección, señaló que el sistema de formación en educación expide alrededor de 3.000 títulos anuales de maestros, profesores y otras carreras. “Estaríamos en condiciones de brindar 3.000 profesionales universitarios a la República por año”, subrayó.

De ese total, aproximadamente 2.000 egresados corresponden al interior del país. Esto permitiría que miles de docentes accedan a un título universitario sin necesidad de trasladarse a Montevideo, compatibilizando su formación con su lugar de residencia y desempeño profesional.

“Creemos que nadie puede oponerse a que la población acceda cada vez más a niveles de educación superior”, concluyó Fernández Val, manifestando su expectativa de que el proyecto de Universidad Nacional de Educación logre concretarse y consolide un sistema universitario propio para la formación docente en Uruguay.

