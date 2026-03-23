Cerro Largo no debió irse así

Foto: Vicente Massarino

Golpes, patadas y escupitajos sobre los árbitros y la seguridad

Lo que ocurrió el sábado en el Estadio Ernesto Dickinson deja una señal de alerta muy fuerte para el fútbol juvenil. En un partido que debía ser formativo, donde los protagonistas son jóvenes en pleno aprendizaje deportivo y humano, terminó imponiéndose la violencia por encima del juego.

Salto ganó bien, por 1 a 0, en un encuentro que tuvo un desarrollo correcto y en el que el árbitro Jefferson Rodríguez cumplió con una labor seria, equilibrada y sin errores determinantes. Es importante remarcarlo: no hubo fallos que justificaran ningún tipo de reacción desmedida. El referato estuvo a la altura, impartiendo justicia para ambos equipos con criterio y profesionalismo.

Sin embargo, el cierre del partido desvió completamente el foco. La reacción del plantel de Cerro Largo fue totalmente fuera de lugar, con agresiones físicas y verbales hacia la terna arbitral. Lo más preocupante no es solo la conducta de los jóvenes futbolistas, sino también la actitud de algunos adultos responsables, que lejos de calmar la situación, se sumaron al descontrol. Ahí es donde el hecho se vuelve aún más grave, porque en categorías formativas el ejemplo de los mayores es clave.

- espacio publicitario -

En medio de este escenario, hay que destacar la intervención del canchero Pedro Sánchez, quien junto a la seguridad del estadio actuó rápidamente para proteger a los árbitros y evitar que la situación pasara a mayores. Su accionar fue fundamental en un momento de mucha tensión.

Momento de penas severas

Ahora, será la Organización del Fútbol del Interior quien deberá actuar en consecuencia. La presencia de un veedor que observó todos los hechos seguramente derivará en sanciones importantes. No se trata solo de castigar, sino de enviar un mensaje claro: este tipo de conductas no tienen lugar en el deporte, y mucho menos en el fútbol juvenil.

Salto al margen de los desmanes

También es justo señalar que Salto se mantuvo completamente al margen de los incidentes. Tanto jugadores como cuerpo técnico demostraron comportamiento ejemplar, entendiendo que el resultado se había definido dentro de la cancha.

Lo sucedido no puede naturalizarse. El fútbol formativo debe ser un espacio de crecimiento, respeto y aprendizaje. Cuando se cruzan estos límites, es responsabilidad de todos —instituciones, entrenadores y dirigentes— corregir el rumbo. Porque si esto pasa en juveniles, el problema es mucho más profundo que un simple partido.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7xju