Centro Pyme capacita en IA para empresas en Salto

Centro Pyme realizará en Salto una capacitación práctica sobre Inteligencia Artificial aplicada a empresas y emprendimientos, con foco en herramientas útiles para el negocio.

Centro Pyme impulsa capacitación práctica para incorporar Inteligencia Artificial en empresas y emprendimientos

El Centro Pyme invita a empresas y emprendimientos en funcionamiento a participar de la capacitación “MANOS A LA IA: Inteligencia Artificial aplicada a la empresa”, una propuesta práctica y grupal pensada para acercar herramientas concretas de Inteligencia Artificial al ámbito empresarial.

La actividad busca que los participantes comiencen a integrar la IA en sus negocios, trabajando sobre el uso de plataformas de análisis de datos, chatbots, asistentes virtuales, automatización de procesos y aplicaciones en áreas clave como marketing, logística y atención al cliente, entre otras.

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La capacitación estará a cargo de Daniel Giosa, consultor especializado en marketing, tecnología e innovación, quien orientará la jornada a partir de ejemplos concretos y aplicaciones reales que pueden incorporarse en la operativa diaria de una empresa.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Salto, en una jornada dividida en dos instancias, combinando contenidos teóricos con ejercicios prácticos para favorecer un aprendizaje aplicado.

Detalles de la actividad

Fecha: Viernes 27 de marzo

Horarios: de 09:00 a 11:00 y de 14:00 a 16:00 horas

Duración total: 4 horas

Lugar: Centro Comercial e Industrial de Salto, Artigas 652

Dirigido a: empresas y emprendimientos en funcionamiento

Por consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 099 452 171 o al correo [email protected].

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