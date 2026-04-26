Centro Médico: 300 cirugías de prótesis realizadas en su IMAE Traumatológico CEQART

El IMAE traumatológico CEQART llegó a 300 cirugías de prótesis de cadera y rodilla en Salto, consolidando la descentralización y atención especializada.

Block quirúrgico del CEQART

En abril, el IMAE traumatológico CEQART de Centro Médico, especializado en cirugías de prótesis de cadera y rodilla ha llegado a las 300 intervenciones desde su apertura en setiembre del 2024. Con el objetivo de conocer cómo está funcionando y lo que significa para la institución el logro de este hito, entrevistamos a su director técnico: Dr. Daniel Labarthé y el Dr. Juan Pablo Salisbury, presidente del Centro Médico de Salto.

“El CEQART, el IMAE traumatológico de Salto y la región como lo llamamos, se especializa en la realización de cirugías de artroplastia de cadera y rodilla”, explicó el Dr. Labarthé. “En este año y medio de trabajo llevamos realizadas 200 cirugías de prótesis de cadera y 100 de prótesis de rodilla, o sea: 300 pacientes han sido operados en el CEQART, con excelentes resultados y un altísimo nivel de conformidad con la atención recibida, como lo demuestran las encuestas de satisfacción que realizamos”, señaló.

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Dentro de las técnicas y de los procedimientos que realiza el CEQART se destacan: las prótesis de cadera por artrosis o fractura, las prótesis de rodilla por artrosis y el recambio de prótesis de cadera y rodilla. “Estamos atendiendo a pacientes de Salto y de otros departamentos, tanto de Mutualistas como de ASSE, cuyas intervenciones son financiadas por el Fondo Nacional de Recursos, quien permite que el paciente elija dónde quiere operarse”, dijo Labarthé.

Por otro lado, el Dr. Salisbury recordó que el CEQART funciona en el Centro de Agudos de Centro Médico como extensión de la Unidad Nacional de Cirugía Osteoarticular (UNCO) del Sanatorio Americano. “Para Centro Médico el CERQART es un gran logro en el camino de la descentralización asistencial que se viene impulsando desde el Consejo Directivo y de la Dirección Técnica Médica. Nuestra meta sigue siendo mejorar la calidad de la atención de nuestros usuarios, por eso valoramos el gran trabajo que se viene haciendo en el CEQART, con su capacidad de resolución a nivel local”, dijo el presidente de Centro Médico.

Sobre este punto, el Dr. Labarthé agregó: “en este tiempo hemos podido confirmar la ventaja que es que para el paciente poder tener una intervención de estas características en su propia ciudad o en una localidad cercana, algo que se valora muchísimo a nivel personal y por toda la familia que acompaña, que también se vería afectada si el paciente tuviera que viajar 500 km para realizarla”.

Infraestructura de vanguardia en el Centro de Agudos

Salas de internación del CEQART

Ambos médicos destacaron las inversiones realizadas por Centro Médico a nivel de infraestructura física para que pueda funcionar el CEQART en Salto. “El Centro de Agudos es el lugar ideal para contar con un Centro de medicina altamente especializada de estas características, porque nos permite tener en un mismo edificio el block quirúrgico con su sala de operaciones especial para este IMAE denominada “sala blanca”, de uso exclusivo para estos procedimientos quirúrgicos, además de una Central de Esterilización y del área de internación, en donde los pacientes cursan el pre y el post operatorio”, explicó el Dr. Salisbury.

Destacado desempeño del equipo técnico

Dr. Juan Pablo Salisbury, presidente de Centro Médico y Dr. Daniel Labarthé, director técnico del CEQART.

Por otro lado, el Dr. Labarthé, se detuvo en reconocer el excelente trabajo que viene desempeñando el equipo del CEQART. “Más allá de resaltar la infraestructura física y el equipamiento de vanguardia, me gustaría agradecer la dedicación de nuestro equipo, que está integrado por: cirujanos traumatólogos, anestesistas, internistas, fisiatras, personal de Enfermería, circulantes, instrumentistas, auxiliares de servicio, licenciados en imagenología, fisioterapeutas, personal administrativo y operativo, entre otros”. “Justamente las encuestas que se vienen realizando con los pacientes del CEQART destacan el trato humano y cercano que reciben en las distintas etapas que tienen este tipo de intervenciones, lo cual nos llena de orgullo, porque también es un diferencial”, agregó el Dr. Salisbury.

En relación al desempeño laboral del equipo, el Dr. Labarthé mencionó que “hoy estamos en una etapa en la que nuestro personal, que fue entrenado en Montevideo para abrir este Centro, ya está entrenando a otros profesionales y técnicos, porque la cantidad de cirugías que hemos hecho y los excelentes resultados obtenidos, nos ubican como un Centro formador de personal”.

Para concluir, el presidente de Centro Médico agregó que “celebramos las 300 cirugías de prótesis que ha realizado en forma exitosa el CEQART, reconociendo el trabajo de todas las personas que forman parte de este gran equipo liderado por el Dr. Labarthé y agradeciendo la confianza de nuestros usuarios y de los pacientes que llegan de otros departamentos porque nos demuestran que hemos tomado la decisión correcta al apostar una vez más a la descentralización asistencial”.

CEQART

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