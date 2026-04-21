Centro Comercial de Salto destaca articulación público-privada y balance positivo del turismo

El turismo crece en Salto y dinamiza el comercio, pero persisten problemas como informalidad, baja rentabilidad y necesidad de mayor inversión.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bissio, y la directora de Turismo de la institución, Flavia Lavecchia, coincidieron en destacar el buen momento del sector turístico como motor económico, aunque advirtieron sobre desafíos estructurales que impactan tanto en el comercio como en la sostenibilidad de la actividad.

Bissio subrayó la importancia de la articulación entre el sector público y privado como uno de los pilares para el desarrollo del departamento. “Es un vínculo que está funcionando bien y que resulta fundamental. Venimos trabajando con distintas áreas del gobierno nacional y departamental, y creemos que ese es el camino para generar condiciones más favorables para todos”, afirmó.

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En ese sentido, destacó la participación activa del Centro Comercial en ámbitos de diálogo con organismos como el Ministerio de Economía y Aduanas, así como la coordinación con la Intendencia de Salto. “Ya hemos logrado acciones concretas y esperamos seguir profundizando este trabajo conjunto”, agregó.

Uno de los puntos altos del año fue el desempeño durante la última Semana de Turismo. Según Bissio, los resultados fueron superiores a los de 2025, impulsados por una estrategia que combinó eventos en la ciudad y propuestas en los centros termales. “No solo se beneficiaron las termas de Daymán y Arapey, sino también el comercio local. Ese derrame hacia la ciudad era algo que veníamos buscando”, explicó.

El impacto fue especialmente visible en el sector gastronómico, donde el 71% de los comercios logró igualar o mejorar sus ventas. Sin embargo, la presidenta del Centro Comercial advirtió que persisten problemas como la informalidad. “Existe una competencia desleal por parte de emprendimientos que no están regularizados. Eso afecta directamente a quienes cumplen con todas sus obligaciones”, señaló.

Frente a esta situación, la institución impulsa iniciativas para fomentar la formalización. “Queremos acompañar a quienes hoy trabajan de manera informal, brindándoles herramientas y orientación. Muchas veces el problema es la falta de información”, indicó Bissio, adelantando la realización de talleres específicos.

Otro de los desafíos señalados es la necesidad de mejorar la infraestructura urbana, especialmente en el centro de la ciudad. Si bien reconoció avances en espacios como la costanera y el puerto, insistió en que el área céntrica requiere intervenciones más profundas. “Se necesitan mejoras en veredas, iluminación y orden. El centro debe ser más atractivo y accesible”, sostuvo.

Por su parte, Flavia Lavecchia puso el foco en el peso del turismo en la economía nacional. “El sector explicó casi la mitad del crecimiento del PBI en 2025. De un total de 1,8%, 0,7 puntos corresponden al turismo, lo que demuestra su rol estratégico”, afirmó.

No obstante, advirtió que este crecimiento convive con dificultades en la generación de divisas. En 2025 ingresaron al país 3.604.000 turistas, pero con una caída del 8% respecto al año anterior y una disminución del 6% en los ingresos en dólares, que en términos reales alcanza el 9%. “La demanda está, pero el gasto es menor, y eso afecta la rentabilidad de las empresas”, explicó.

Lavecchia remarcó que el 85% del sector está compuesto por microempresas, lo que agrava el impacto de esta situación. “La baja rentabilidad compromete inversiones, infraestructura y calidad de servicios, además de afectar la competitividad”, señaló.

En materia laboral, el turismo continúa siendo un actor clave, con 122.000 puestos de trabajo a nivel nacional en 2025, equivalentes al 7,1% del total. Sin embargo, se registró una leve caída respecto al año anterior. “Es una industria intensiva en empleo, pero la pérdida de rentabilidad termina repercutiendo en los puestos de trabajo”, indicó.

En Salto, uno de los principales desafíos es la capacitación. “El 30% de los trabajadores del sector son menores de 29 años. Hoy el turismo exige profesionalización, por lo que es clave avanzar en formación, incluso con modelos de educación dual”, explicó.

Ambas dirigentes destacaron el rol de la Universidad de la República y UTU en la formación de recursos humanos, aunque coincidieron en la necesidad de profundizar estos procesos.

En cuanto a las perspectivas, Lavecchia señaló la importancia de fortalecer la promoción internacional, especialmente en mercados como Brasil. “Existe un enorme potencial aún no aprovechado. Debemos invertir más en promoción para captar ese público”, afirmó.

También valoró iniciativas como la Expo Turismo, que calificó como un espacio clave para el intercambio entre operadores y la generación de nuevas oportunidades. “Son instancias que fortalecen el turismo interno y la articulación del sector”, destacó.

Finalmente, Bissio remarcó que el futuro del comercio y el turismo en Salto dependerá del trabajo conjunto. “El desafío es grande, pero con coordinación, inversión y capacitación, el departamento tiene condiciones para seguir creciendo y consolidarse como un destino competitivo”, concluyó.

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