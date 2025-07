Centro Bullying de Salto espera respuesta favorable de nuevas autoridades para seguir trabajando en instalaciones municipales

- espacio publicitario -

Psicólogos y estudiantes avanzados de Psicología y Trabajo Social trabajan honorariamente desde hace tres años en el Centro Bullying Salto, con personería jurídica. Trabajan los días jueves en las dependencias municipales de la Coordinadora de Género y Generaciones en calle Zorrilla casi Brasil, pero hace unos días se les informó que podrían trabajar en dichas instalaciones hasta el día de hoy jueves, y que deberían esperar a la decisión que deberá adoptar el nuevo gobierno departamental sobre el futuro del Centro para saber si podrán continuar trabajando en dichas instalaciones. EL PUEBLO dialogó con la fundadora del Centro Bullying Salto, Ingrid Figueroa, quien se mostró optimista, pero adelantó que mientras se espera una respuesta de la Intendencia, no pueden seguir trabajando. Además, informó de la negativa de las Inspecciones de Primaria y de Secundaria de poder continuar realizando talleres preventivos en las poblaciones estudiantiles bajo supervisión de psicólogos, lo que los obliga a tener que viajar a Montevideo a buscar una solución.

– ¿Cuál es el trabajo que realizan en el Centro Bullying?

– Tenemos dos líneas de trabajo. Primero es la atención a la víctima y a la familia, y luego la realización de talleres de prevención contra el bullying en instituciones educativas, sociales, deportivas, etcétera. En cuanto a lo primero, se brinda el servicio de atención psicológica, de contención y seguimiento a la víctima y también a sus familias. De ahí, cuando surge un caso de posible situación de bullying, en la primera instancia la psicóloga le hace la primera entrevista a la familia, profundiza en la situación, la segunda entrevista ya es directamente en el caso de que se compruebe que es una situación de acoso escolar o de bullying. Ojo, que hablamos de acoso escolar, pero se han dado situaciones también en el ámbito deportivo.

Entonces, la psicóloga empieza a trabajar con la víctima brindándole una atención primaria, donde tenemos marcado de 7 a 10 sesiones de la psicóloga con la víctima y la familia. Hasta ahora los casos que hemos atendido se ha podido normalizar y recuperar, sobre todo levantar la autoestima, que es lo primero que pierden los niños en una situación de bullying. Empezar a trabajar, darle la seguridad, la contención, orientarlos, porque ellos entran en un estado donde empiezan a culparse de una cosa que no son ellos los que la generan, sino que es por parte del victimario. Entonces la psicóloga trabaja mucho eso con la víctima.

Hemos podido recuperar al niño en esa etapa de las 10 sesiones. Cuando la situación es muy avanzada y el niño está con síntomas y consecuencias de daño muy avanzado, nosotros hacemos la derivación, le damos la posibilidad a la mamá, a la familia, le explicamos que la situación del niño es esta, que consideramos que tiene que llevarlo a tal lugar o a tal profesional y que de ahí ellos tomen las decisiones que sean necesarias para su tratamiento.

– ¿Han venido trabajando sin presupuesto y es por eso que todas las personas que están trabajando en el Centro lo hacen de manera honoraria?

– Sí, exacto. Se nos hace bastante complicado, porque es una asociación civil que cada uno de los integrantes que formamos el equipo usamos de nuestros recursos propios.

– Estamos en un momento de transición y ¿qué es lo que ha pasado con el Centro?

– Desde que se abrió el Centro, estábamos trabajando donde funciona la Oficina de Género y Generaciones, ahí tenemos una sala que la compartimos con otras asociaciones civiles. El día que nos toca a nosotros son los días jueves. Ahora, la semana pasada Miguelina Biassini me comunicó que hasta el día de mañana (hoy) podemos hacer uso de la sala y después esperar a que las nuevas autoridades tomen posesión de la oficina. Estoy en una postura positiva de que vamos a continuar, pero hasta el día de hoy, no he recibido llamado de ningún integrante de este gobierno nuevo para darnos esa tranquilidad. Si bien extraoficialmente tengo información de que según el plan de gobierno de Albisu ellos iban a apoyar, ayudar y a seguir potenciando el trabajo del Centro Bullying, pero yo hasta el día de hoy no he tenido contacto ni con Carlitos Albisu, ni con ningún integrante de este nuevo gobierno.

Espero mañana (hoy) encontrarme con alguna buena noticia porque la verdad que tener que bajar las persianas por 20 o 30 días para nosotros es bastante inquietante porque estamos siempre en consultas con madres que muchas veces van a informarse por diferentes situaciones. A esto se suma que ahora también estamos un poco limitados por la Inspectora departamental en trabajar en las escuelas. Tenemos que viajar a Montevideo a entrevistarnos a consecuencia de esto, porque tenemos esa limitación de la Inspectora de Primaria y también de Secundaria. El de Secundaria se generó antes de lo de la Inspectora de Primaria, porque todavía no teníamos toda la documentación y las habilitaciones del Ministerio de Educación y Cultura para trabajar en cualquier institución. Hoy esa situación cambió.

Esa limitación que están haciendo los referentes de Primaria y Secundaria al Centro Bullying es errónea porque tenemos el aval y hemos pasado por todo el análisis del Ministerio de Educación, de cómo se trabaja, de las técnicas, si son especializadas, su currículum, y el curso realizado.

– Van a ir a Montevideo a tener reuniones por este tema de Primaria y Secundaria, ¿con quiénes?

– Con autoridades de Primaria, de Secundaria, del Ministerio de Educación y Cultura también. Y hay una posible reunión, que todavía no nos han confirmado, con el Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.