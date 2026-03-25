Central Hortícola del Norte suma apoyo de productores clave

Productores referentes del sector hortifrutícola confirmaron su instalación en la Central Hortícola del Norte, que prevé comenzar a operar tras Semana de Turismo.

La Central Hortícola del Norte (CHN) avanza en una etapa decisiva de cara a su puesta en funcionamiento, prevista para después del asueto de Semana de Turismo. El proceso, impulsado de forma coordinada entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, permitió consolidar acuerdos clave con productores y operadores del sector.

En ese marco, el delegado del Gobierno de Salto, Cr. Martín de Abreu, mantuvo una reunión con dos de los principales operadores hortifrutícolas del departamento, Dionisio Obiague y Mario Quagliotto, en una instancia considerada relevante para el futuro inmediato del emprendimiento.

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Durante el encuentro, los productores ratificaron su respaldo al proyecto y confirmaron su instalación en la CHN, donde ya cuentan con sus respectivos puestos asignados. De todos modos, se acordó que la mudanza se concrete de manera paulatina, teniendo en cuenta las actuales condiciones logísticas de la actividad.

Según se explicó, en una primera etapa buena parte de la operativa continuará en las instalaciones actuales, debido a inversiones ya realizadas, entre ellas cámaras de gran porte, cuyo traslado demanda tiempo y condiciones específicas. A esto se suma que la infraestructura de la Central todavía no cubre por completo algunas de esas necesidades, por lo que se considera razonable una transición progresiva.

Pese a ello, el objetivo planteado es avanzar hacia una radicación definitiva en la Central Hortícola del Norte, a medida que su operativa y desarrollo lo permitan. En esa línea, los operadores estarán presentes desde el inicio de actividades, ocupando sus espacios dentro del nuevo predio.

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