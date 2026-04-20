Central Hortícola del Norte abre con 75 puestos ocupados

Autoridades ajustan detalles para la inauguración de la Central Hortícola del Norte con sus 75 puestos ocupados

El intendente de Salto, Carlos Albisu, junto a integrantes de su equipo de gobierno, realizó una visita a la Central Hortícola del Norte (CHN) con el objetivo de evaluar los avances recientes y ultimar detalles de cara a su próxima puesta en funcionamiento. La recorrida permitió constatar en territorio el estado de las obras y los preparativos operativos de este proyecto estratégico para el desarrollo productivo del departamento.

El delegado del Gobierno de Salto en la gobernanza de la CHN, Cr. Martín de Abreu, explicó que la instancia fue convocada para supervisar los progresos registrados en los últimos días y coordinar las acciones pendientes. En ese sentido, destacó que durante la semana se concretaron avances significativos, entre ellos la finalización de la conexión eléctrica por parte de UTE, así como la contratación de los servicios comerciales correspondientes a la potencia instalada en el predio.

Asimismo, indicó que en las próximas horas se procederá a la instalación de los contadores individuales en cada uno de los puestos, lo que permitirá que los adjudicatarios realicen los trámites correspondientes para contar con el suministro eléctrico a su nombre. “La idea es que cada puestero gestione su propio servicio”, señaló.

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De Abreu también confirmó que los 75 puestos disponibles ya se encuentran ocupados, lo que refleja el interés y la expectativa generada en el sector productivo. En cuanto a la inauguración oficial, adelantó que la fecha inicialmente prevista será ajustada para coincidir con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, en el marco de actividades como el Congreso de Intendentes y la participación de la Federación Rural, por lo que se proyecta hacia fines de mayo. Asimismo, indicó que, unos días antes de la inauguración, los operadores comenzarán con el traslado y la instalación en sus respectivos puestos, de modo que la Central Hortícola del Norte ya estará en funcionamiento al momento de su apertura oficial.

Por su parte, el intendente Albisu subrayó que la Central Hortícola del Norte está próxima a abrir sus puertas y destacó su relevancia como una obra largamente esperada. “Es un anhelo de muchos salteños que han trabajado durante años para que esto sea una realidad”, expresó.

El jefe comunal remarcó además que se trata de una política de Estado que ha trascendido diferentes administraciones departamentales y nacionales, y que apunta a fortalecer el desarrollo productivo de Salto y la región. En ese marco, indicó que se continúa trabajando en aspectos clave como los servicios, la seguridad y la operativa general, con el objetivo de asegurar un funcionamiento eficiente desde su apertura.

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