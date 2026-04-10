Central Hortícola: acuerdo clave destraba apertura

Operadores del Mercado Regional aceptan integrarse a la Central Hortícola del Norte. El avance acerca la apertura y plantea ajustes en contratos y transición.

Reunión clave y positiva con operadores del Mercado Regional fortalece la apertura de la Central Hortícola

Una instancia de diálogo considerada determinante permitió destrabar uno de los principales obstáculos para la puesta en marcha de la Central Hortícola del Norte (CHN). El delegado del Gobierno de Salto en su gobernanza, el Cr. Martín de Abreu, confirmó que se alcanzó un avance significativo tras reunirse con operadores del Mercado Regional que hasta ahora no acompañaban el proceso de traslado.

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El cambio de postura de este grupo fue valorado como un paso “muy positivo y fundamental”, ya que implica que prácticamente la totalidad de los actores del sector estaría en condiciones de integrarse al nuevo esquema. “Este paso permite prácticamente cerrar el proceso de incorporación de todos los actores”, señaló de Abreu, destacando que se consolida así el camino hacia la apertura del predio.

Planteos sobre contratos y condiciones

Durante el encuentro, los operadores plantearon inquietudes vinculadas a los contratos de comodato, especialmente en relación a la necesidad de introducir mayor flexibilidad. Entre los puntos más relevantes, propusieron no quedar obligados a cumplir la totalidad del plazo en caso de que el emprendimiento no resulte viable, así como evitar el pago de gastos comunes hasta el final del período si decidieran retirarse antes.

Además, solicitaron contemplar un período de transición que les permita comenzar a operar en la Central Hortícola sin abandonar de inmediato su actividad en el Mercado Regional. Esta alternativa apunta a reducir riesgos en un proceso que implica cambios estructurales en la dinámica comercial del sector.

Compromiso y próxima etapa

Frente a estos planteos, el delegado se comprometió a trasladar las propuestas a las autoridades competentes, con el objetivo de evaluar mecanismos que faciliten el proceso de traslado y garanticen una implementación progresiva.

Desde el Gobierno de Salto se entiende que el consenso alcanzado es clave para concretar la apertura de la Central Hortícola del Norte, considerada una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo y comercial de la región.

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