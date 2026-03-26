Censo Agropecuario 2024 reflejó menos productores, más escala y caída de la población rural

El censo 2024 confirma cambios en el agro uruguayo: menos explotaciones, mayor escala productiva, despoblamiento rural y predominio ganadero.





Censo Agropecuario 2024: menos campos y más concentración

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó los resultados del Censo General Agropecuario 2024, que confirman cambios estructurales en el campo uruguayo: disminución de explotaciones, aumento de la escala productiva y menor población residente en el medio rural.

El relevamiento, realizado junto al Instituto Nacional de Estadística, abarcó 16,1 millones de hectáreas y más de 41.900 explotaciones, consolidándose como la principal base de información del sector.

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Menos explotaciones y mayor concentración

El número de explotaciones agropecuarias cayó de 44.781 en 2011 a 41.918 en 2024, en línea con una tendencia de largo plazo hacia la concentración.

En paralelo, el tamaño promedio de los predios aumentó a 385 hectáreas, reflejando un proceso de mayor escala productiva.

Los datos muestran que los establecimientos de mayor tamaño concentran una proporción creciente de la superficie, mientras que los predios pequeños mantienen un peso significativo en cantidad, pero no en área.

Despoblamiento del medio rural

La población residente en explotaciones agropecuarias se ubicó en 96.069 personas, profundizando una caída sostenida respecto a censos anteriores.

El dato refleja transformaciones estructurales vinculadas a la tecnificación, la reducción de la mano de obra permanente y la migración hacia centros urbanos.

A su vez, el censo muestra que una parte relevante de quienes trabajan en el sector ya no reside en los predios, consolidando un esquema más empresarial de producción.

Predominio de la ganadería

El informe confirma el peso central de la ganadería en la estructura productiva del país. El stock alcanza los 11 millones de vacunos

en el país, mientras que en ovinos la cibra se ubica en 5,3 millones de lanares.

La ganadería vacuna se mantiene como el principal rubro, tanto en número de explotaciones como en superficie ocupada.

Uso del suelo: base natural

El uso de la tierra continúa dominado por sistemas extensivos. El campo natural representa el 56,9% de la superficie, seguido por cultivos agrícolas y forestación.

Este perfil reafirma el carácter del agro uruguayo, basado en recursos naturales y con fuerte orientación ganadera.

El censo también evidencia modificaciones en el perfil del productor, el 72% son hombres y 27% mujeres. Más del 20% cuenta con educación terciaria. Una proporción significativa no reside en el establecimiento. Estos elementos refuerzan la transición hacia un modelo productivo con mayor profesionalización y menor residencia rural.

Desde el MGAP se destacó que los datos permitirán orientar decisiones en áreas como desarrollo rural, sostenibilidad y apoyo a la producción.

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