Celisano: el sabor del esfuerzo que conquistó la Feria del Alfajor en Montevideo

- espacio publicitario -

La Feria del Alfajor —evento que congrega a decenas de emprendimientos de todo el país y de la región— tuvo lugar este año en el predio de LATU, Montevideo. Pero esta edición trajo consigo una sorpresa destacada: el primer premio fue para un alfajor sin gluten, sin lactosa y 100% artesanal.

El responsable es Ignacio Cabrera, fundador de Celisano, una marca salteña que nació a partir de una historia familiar y hoy pisa fuerte en el mundo de la repostería saludable.

“La verdad, recontento, inesperado, pero como decís vos, a veces el emprender lleva mucho, pero mucho esfuerzo”, comenzó diciendo Cabrera, todavía con la emoción a flor de piel tras el anuncio del premio. Celisano se impuso entre 81 alfajores participantes —más de 60 emprendimientos—, y se llevó el premio mayor en una competencia sin categorías, en la que todos los productos compiten entre sí sin importar si tienen o no restricciones alimentarias.

- espacio publicitario -

“Le ganamos a alfajores de todas las categorías porque no hay categorías en definitiva. Lo que diferencia a Celisano no es solo la calidad de sus productos sino también su propósito, ofrecer opciones accesibles y deliciosas a personas con intolerancias alimentarias, como su hermana, que es celíaca. De hecho, el alfajor premiado fue uno relleno de membrillo, libre de gluten y sin derivados lácteos.

Cabrera es contador de profesión, pero decidió dar un giro radical a su vida: “Vendí todo y, como se dice comúnmente, salí de la zona de confort para tirarme al agua en este proyecto”. La decisión incluyó dejar su estudio contable y apostar todo por una idea que combinaba convicción personal y necesidad del mercado. “Es invertir mucha plata, sacar de donde no tenés, endeudarte en los bancos por un proyecto que uno cree que es bueno”, confesó.

- espacio publicitario -

El trabajo en equipo es otro de los pilares de la marca. Celisano funciona como una familia, con un equipo estable que ha crecido desde los primeros pasos del emprendimiento. “Somos varias personas que somos las mismas desde que arrancó. Cada uno pone de su parte. Esto es como un mimo al alma”, contó Cabrera, visiblemente emocionado por el reconocimiento.

No es la primera vez que la marca pisa fuerte en esta competencia. En 2023 clasificaron al Mundial del Alfajor —evento que se realiza en Buenos Aires— aunque en ese entonces no lograron estar entre los nominados. En esta edición, sin embargo, la historia fue distinta, presentaron una única muestra, y esa bastó para conquistar al jurado compuesto por ocho expertos de Uruguay y Argentina. “A veces lo sencillo paga, porque nuestro alfajor era sencillo, pero evidentemente era rico, porque si no, ocho jurados no terminan votando”, explicó.

Competir a Buenos Aires

Ahora, el equipo de Celisano se prepara para competir en el Mundial de Alfajor en Buenos Aires, donde sí habrá categorías específicas. “En Buenos Aires sí es por categoría, porque hay mucha más cantidad de alfajores. Nosotros vamos a participar en tres: saludables, mejor galleta y emprendedores”, explicó Cabrera, quien además recibió elogios de colegas argentinos que le confesaron que “ganar en Uruguay es más difícil que ganar en Argentina”, debido al formato de competencia más exigente.

El caso de Celisano no es solo una historia de éxito emprendedor, sino también un testimonio del impacto que pueden tener los proyectos con propósito: combinar sabor, inclusión alimentaria y calidad no solo es posible, sino que puede ser premiado al más alto nivel.

El próximo desafío será en agosto, en Buenos Aires, donde la familia Celisano buscará hacer historia nuevamente. Mientras tanto, en Uruguay, este alfajor saludable ya conquistó paladares y corazones.