CEIBAL capacita a legisladores en Inteligencia Artificial

CEIBAL, Parlamento y Udelar lanzan formación en IA para legisladores, con foco en políticas públicas, regulación y toma de decisiones.

CEIBAL forma a parlamentarios en Inteligencia Artificial

En un contexto donde la Inteligencia Artificial (IA) gana protagonismo en la gestión pública, el Parlamento del Uruguay y CEIBAL, con el respaldo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, lanzaron un ciclo de formación orientado a legisladores y funcionarios parlamentarios.

La propuesta, titulada “Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones Públicas”, se desarrollará entre abril y agosto e incluirá nueve módulos que combinan contenidos teóricos con análisis de casos y aplicaciones prácticas.

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Formación para una nueva agenda pública

El programa está dirigido a senadores, representantes nacionales y equipos técnicos, con el objetivo de fortalecer la comprensión de estas tecnologías y su impacto en la elaboración de políticas públicas.

La presidenta de CEIBAL, Fiorella Haim, destacó la importancia de la alfabetización en IA dentro de la estrategia nacional:

“Colaborar y compartir nuestra experiencia es clave para acompañar con responsabilidad el desarrollo de tecnologías que atraviesan cada vez más dimensiones de la vida pública”.

Contenidos y enfoque del ciclo

Durante la formación se abordarán aspectos fundamentales de la IA, su evolución y funcionamiento, así como su impacto en áreas clave como el trabajo, la salud, la educación y el desarrollo productivo.

También se analizarán desafíos vinculados a la gobernanza, la regulación y la infraestructura tecnológica, incorporando una mirada aplicada a través de escenarios reales y marcos internacionales.

El ciclo contará con la participación de especialistas del ámbito académico y técnico, incluyendo docentes de la Universidad de la República y referentes del ecosistema de innovación.

Una estrategia que se amplía

Esta iniciativa forma parte de una política más amplia de CEIBAL en materia de alfabetización digital. En los últimos años, la institución ha extendido su alcance más allá del sistema educativo, promoviendo la formación en IA a nivel ciudadano.

En ese marco, el curso “IA desde Cero”, abierto a toda persona con cédula uruguaya, ya superó los 8.000 participantes.

Con este nuevo paso, CEIBAL consolida una estrategia que apunta a fortalecer tanto la formación de estudiantes como la capacitación de tomadores de decisión, en un escenario donde la tecnología redefine cada vez más el funcionamiento del Estado y la sociedad.

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