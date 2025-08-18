back to top
19.4 C
Salto
lunes, agosto 18, 2025
InicioNOTICIAS & NOVEDADES

CECOED Salto advierte por fuertes vientos y lluvias a partir del martes 19

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
46
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/cili

Salto, 18 de agosto de 2025. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Salto informó que, de acuerdo con la advertencia meteorológica emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), a partir de la madrugada del martes 19 de agosto se espera un aumento sostenido de la intensidad del viento, con componente Este y Noreste, y velocidades persistentes entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.

Según el organismo, la situación está asociada a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical) sobre el litoral Oeste del país. Este fenómeno estará acompañado por precipitaciones abundantes y tormentas ocasionales que afectarán a todo el territorio nacional.

Ante este escenario, el Gobierno de Salto y CECOED solicitaron a la ciudadanía extremar las precauciones, adoptar medidas preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de CECOED y de Inumet.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/cili
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Exintendente de Soriano Guillermo Besozzi detenido por maniobras ilegales en la...

Nuevo récord de casos positivos

Alfredo Cabrera - Presidente del BPSa

BPS Reduce Tasas de Préstamos Sociales para Pasivos en Cuatro Puntos