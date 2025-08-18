CECOED Salto advierte por fuertes vientos y lluvias a partir del martes 19

- espacio publicitario -

Salto, 18 de agosto de 2025. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Salto informó que, de acuerdo con la advertencia meteorológica emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), a partir de la madrugada del martes 19 de agosto se espera un aumento sostenido de la intensidad del viento, con componente Este y Noreste, y velocidades persistentes entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.

Según el organismo, la situación está asociada a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical) sobre el litoral Oeste del país. Este fenómeno estará acompañado por precipitaciones abundantes y tormentas ocasionales que afectarán a todo el territorio nacional.

Ante este escenario, el Gobierno de Salto y CECOED solicitaron a la ciudadanía extremar las precauciones, adoptar medidas preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de CECOED y de Inumet.