CECOED refuerza prevención tras lluvias y asiste viviendas

CECOED intensifica tareas preventivas y responde a daños por lluvias. Hubo ingresos de agua en viviendas y monitoreo en Pueblo Fernández.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) intensificó en las últimas horas sus acciones preventivas y de respuesta ante las recientes precipitaciones, con el objetivo de mitigar impactos y anticiparse a nuevos eventos climáticos.

El coordinador del organismo, Aquiles Mainardi, informó que se viene trabajando de forma articulada con los departamentos de Obras, Servicios Públicos y Recolección, desarrollando intervenciones en puntos considerados críticos. Las tareas incluyen la limpieza de canales y sistemas pluviales, así como la recolección de residuos acumulados en zonas donde está prohibido arrojar basura.

- espacio publicitario -

Estas acciones apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en caso de nuevas lluvias, en un contexto donde las condiciones climáticas han generado complicaciones en distintos sectores del departamento.

En cuanto a las consecuencias de las precipitaciones recientes, Mainardi señaló que se atendieron múltiples llamados vinculados al ingreso de agua en viviendas. Las situaciones más frecuentes estuvieron asociadas a enchorradas y filtraciones en techos precarios, lo que derivó en daños materiales dentro de los hogares.

Además, se registraron solicitudes de asistencia por parte de vecinos afectados, principalmente pedidos de colchones y ropa, en respuesta a las pérdidas ocasionadas por el agua.

El coordinador también indicó que uno de los escenarios más complejos se presenta en Pueblo Fernández, donde se han acumulado más de 300 milímetros de lluvia. Esta situación ha generado pasos crecidos, aunque destacó que el panorama se mantiene bajo control.

Finalmente, Mainardi informó que se mantiene un contacto permanente con la alcaldesa Rosita Moreno, realizando un seguimiento cercano de la evolución del cuadro en la zona, sin que hasta el momento haya sido necesario desplegar asistencia directa.

Desde el CECOED se continúa monitoreando la situación y reforzando las tareas preventivas, en coordinación con las distintas áreas involucradas, con el fin de dar respuesta rápida ante eventuales contingencias.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bk7q