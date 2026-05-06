CECOED exhorta a extremar cuidados por tormentas fuertes

CECOED exhortó a extremar cuidados ante el aviso de Inumet por tormentas fuertes, lluvias abundantes, vientos intensos y posible ciclón extra-tropical.

CECOED exhorta a extremar cuidados ante aviso de Inumet por tormentas fuertes y posible ciclón extra-tropical

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales informó a la población que, de acuerdo al reporte emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología, a partir de la tarde de este martes 5 de mayo se prevé el inicio de un período de inestabilidad que afectará a todo el territorio nacional, con tormentas fuertes —puntualmente severas—, precipitaciones de variada intensidad y vientos intensos.

- espacio publicitario -

Durante la tarde y noche del martes 5 se esperan tormentas, algunas puntualmente intensas, principalmente en el norte y la franja central del país. Estos fenómenos podrán estar acompañados por rachas de viento fuertes y lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

Desde la noche del miércoles 6 y hasta la madrugada del viernes 8, se prevé el ingreso de un frente frío que generará tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias abundantes en todo el país. Los acumulados de precipitación podrían ser significativos, estimándose entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, especialmente en las zonas centro-sur, este y noreste.

Durante estos fenómenos podrán registrarse episodios de intensa actividad eléctrica, precipitaciones copiosas, rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo.

Posteriormente, a partir del viernes 8 y hasta la mañana del domingo 10, tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento en la intensidad del viento debido a la profundización de un ciclón extra-tropical sobre el océano Atlántico.

Esta situación afectará principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes a muy fuertes, incremento significativo del oleaje y un marcado descenso de la temperatura, generando bajas sensaciones térmicas.

Ante este escenario, el CECOED exhorta a la población a extremar las precauciones frente a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos intensos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes.

En caso de emergencia, se recuerda que se encuentran habilitadas las líneas de comunicación 099 383 807 y 911.

Asimismo, se informó que este aviso será actualizado el miércoles 6 de mayo, de acuerdo a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/aqb2