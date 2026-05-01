CECOED advierte por tormentas fuertes en el norte del país

INUMET prevé tormentas fuertes y lluvias intensas para este viernes 1.º de mayo. CECOED pidió extremar cuidados y recordó vías de emergencia.

CECOED exhorta a extremar cuidados ante aviso de INUMET por tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió un boletín de aviso ante la posible ocurrencia de tormentas fuertes en el norte del país, con rachas de viento fuerte asociadas a una perturbación atmosférica.

De acuerdo al informe, durante la jornada del viernes 1.º de mayo el volumen de precipitaciones podría alcanzar entre 20 y 40 milímetros en un período de tres horas.

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Ante esta situación, desde el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) se exhorta a la población a extremar los cuidados en caso de registrarse fenómenos meteorológicos intensos.

Asimismo, se recuerda que las comunicaciones pueden realizarse al teléfono 099 383 807, mientras que en casos de emergencia se debe llamar al 911.

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