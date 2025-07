Cecilia Eguiluz, asesora jurídica de la Junta Departamental de Salto

- espacio publicitario -

Hay muchísimas dificultades y la Junta tiene que ser una usina creadora de soluciones para los problemas de la gente

Este jueves a la noche, propuesta por la Coalición Republicana, la doctora Cecilia Eguiluz retornó a la Junta Departamental, pero esta vez en el rol de asesora jurídica. Ya había sido edil en dos períodos (2000-2004 y 2005-2010), fue Directora de Juventud y Deporte en la IdS (2004-2005), fue Diputada en 2010 y luego 2015-2020, fue Secretaria General de la IdS (2010-2015), fue Intendenta interina en 2010, Senadora suplente (2015-2020). Con ella habló EL PUEBLO.

Llegando nuevamente a la Junta, pero ahora ya no como Edil, sino como asesora jurídica, votada por la Coalición Republicana. ¿Qué siente ante esta nueva responsabilidad?

Un gran agradecimiento, soy una persona agradecida de la vida, de los compañeros, de la suerte que he tenido de irme cruzando con un montón de gente y poder mantener vínculos, afinidades, crecer, aprender.

Para mí es una nueva etapa y en una Junta histórica, porque va a haber un partido nuevo que llega a la Junta Departamental. Por primera vez hay 18 Ediles que pertenecen a una única bancada. Así que todos son nuevas etapas.

Y en mi caso, una nueva etapa también, que asumo con muchísima responsabilidad. Ya me vine temprano por acá a trabajar, a estar en contacto, a resolver, a ponerme a la orden, que esa es mi posición ahora. Ponerme a la orden con mucha humildad y para aprender también desde este rol.

En la sesión se mencionó que debe ser la primera vez que en la Mesa haya tres abogados. Y otro dato no menor, es que desde la doctora Mónica Cabrera, usted es la siguiente mujer que ocupa el cargo de asesora jurídica en la historia de Salto.

Ese dato no lo tenía, pero es verdad. Aparte cuando Mónica fue asesora jurídica yo era Edil. Es verdad, ella fue la primera mujer en la asesoría jurídica. Ahora me toca a mí. Son cosas que hay que ir rompiendo algunas tradiciones también. A mí me ha tocado romper unas cuantas, también fui la segunda mujer intendente en Salto.

Fui la primera que pude presidir la Cámara de Representantes. Eso tampoco había pasado en anteriores Legislaturas que había habido diputadas. Creo que también fui la primera mujer salteña que le tocó estar en el Senado. Y en el caso de la Secretaría General de la Intendencia, si no me falla la memoria, creo que no ha habido otra mujer en ese cargo.

Yo no le doy gran importancia, pero a veces cuando me lo hacen notar, cuando me lo dijiste ahora, empiezo a pensar y sí, ojalá podamos abrir el espacio también para muchas más mujeres.

Una de las cosas que vi en esta Legislatura que me llamó la atención, es que va a haber muchos ediles jóvenes. Eso es fundamental porque hay ediles con experiencia que han tenido varios periodos, hay ediles que vuelven a la Junta Departamental.

Ayer conversaba con varios de ellos, con algunos fuimos compañeros en su época, bueno, con el propio Intendente Albisu. O sea que va a haber una combinación muy importante de experiencia y juventud en esta Junta, que en mi forma de ver, puede ayudar muchísimo a que la Junta recupere un rol importante, que lo tiene constitucionalmente como parte del gobierno departamental.

Parafraseando a Arjona, entre la experiencia y la juventud, lleva también a que los ediles veteranos tengan algunas mañas y los nuevos puedan adquirirlas, ¿cómo va a trabajar en ese sentido? ¿Será ecuánime o habrá alguna inclinación a favor del partido que le dio la confianza para ocupar este cargo?

No, no, mi rol es trabajar para la Junta Departamental, por lo tanto, para los 31 ediles, aunque podríamos decir los 30 y la Presidencia. Mi intención es trabajar muy alineada a la Presidencia —porque entiendo además que es parte del rol que tenemos en la Mesa— y a la orden de las 30 bancas con sus respectivos suplentes.

Pero además, el funcionamiento de la Junta tiene la particularidad de que también estoy a la orden de los funcionarios, de lo que es el sistema y los procedimientos que rigen en la Junta Departamental para cualquier asesoría, así que esa es un poco la vuelta que estoy haciendo hoy, poniéndome a la orden.

Además, por suerte conozco a la mayoría, eso también facilita el relacionamiento y el trato. Tengo muy claro que mi rol es técnico, no vengo acá como política y, por lo tanto, tengo que cumplir el rol que me corresponde, que es asesorar jurídicamente para que tengamos los mejores proyectos de decretos departamentales —que en realidad son leyes departamentales—, para que tengamos las mejores resoluciones y para que podamos tener una Junta a la altura de este siglo, que tantos desafíos trae.

La asesoría jurídica no solamente tiene que ver con ordenar el debate una vez que es consultado el asesor jurídico, sino también en el trabajo de las comisiones, a veces incluso ayudando a redactar los proyectos, porque los Ediles traen la idea, pero luego hay que darle forma. En ese sentido, ¿va a terminar siendo también una legisladora?

Es una de las cosas que hablé con el Intendente y con el Presidente actual de la Junta, de la función. El Presidente en su discurso reafirmó la intención de generar una Legislatura potente, que pueda tener creación legislativa real desde lo departamental.

Y en ese caso, alguna experiencia tengo que pueda ayudar en ese sentido y que fue un poco lo que me llevó también a tomar esta posición y este lugar, que es de consulta, de ayuda y de mucho trabajo, por lo menos en mi caso tengo intención de trabajar bastante con todos los ediles.

La última palabra es suya.

Mi expresión de deseo para esta Legislatura es que esta Junta Departamental tenga un rol importante en el gobierno departamental, para que pueda sacar a Salto adelante. Hay muchísimas dificultades y la Junta tiene que ser con mucha fuerza una caja de resonancia, pero tiene que ser también una usina creadora de soluciones para muchísimos problemas de la gente.

Y en ese sentido, yo estoy a la orden para trabajar con los ediles, que seguramente, por lo que ya he visto y por las conversaciones que he tenido, tienen muchísimas intenciones de hacer cosas. Así que mi expectativa, más que mi deseo, es que pueda contribuir desde mi rol a que esta sea una Junta con una buena legislatura, creadora de buenas herramientas para el Departamento de Salto.