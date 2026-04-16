Caso moisés en Uruguay: la violencia que marca y explica

El caso de Moisés expone cómo la violencia estructural genera reacciones extremas y evidencia fallas del sistema para proteger a los más vulnerables.

La historia de Moisés, el joven que vivió una violencia brutal y reaccionó de forma extrema, nos obliga a mirar de frente una realidad que muchas veces preferimos no ver. No es un caso aislado, sino el reflejo de un círculo vicioso donde la violencia genera más violencia, y las respuestas desesperadas buscan defender lo que queda de dignidad y vida.

Moisés no actuó sin motivos ni por capricho. Lo que pasó viene de heridas profundas: golpes, abusos, maltrato. Cuando una persona sufre tanto, sus decisiones se vuelven un grito de auxilio o una reacción al límite de la supervivencia. Eso no justifica la violencia, pero sí explica por qué pasó lo que pasó.

Lo que debe entender la sociedad y la justicia es que detrás de estos hechos hay vidas rotas y sistemas que muchas veces no funcionan para proteger a los más vulnerables. No alcanza con castigar si no se miran y enfrentan las causas que generan tanta desesperación.

Este caso es un llamado urgente a repensar cómo atendemos la violencia en sus diferentes formas, cómo cuidamos a quienes están en riesgo y cómo evitamos que la desesperación lleve a acciones irreparables.

Moisés es víctima y actor a la vez de una realidad violenta que reclama respuestas humanas, rápidas y efectivas, porque si no se actúa, la cadena seguirá repitiéndose y otros jóvenes terminarán sufriendo y reaccionando igual.

No podemos mirar para otro lado. La violencia es un problema social de todos, y la justicia debe ser una herramienta para romper ese ciclo y construir algo mejor. Para que ninguna historia como la de Moisés vuelva a repetirse.

Hasta la próxima semana.

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