Cartelera del cine Sarandí

Del jueves 28 de agosto al miércoles 3 de septiembre (El martes 02/09 cerrado por descanso del personal)
Estrenos y funciones
El Conjuro 4 (2D – Estreno)
Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de sus casos más inquietantes: la familia Smurl descubre que su nueva casa se transforma en una pesadilla con signos de infestación demoníaca.
- Miércoles 03/09: 19:00 y 21:30 hs – Versión doblada al español
Tiburón – 50º Aniversario (2D)
Clásico de 1975. En un pequeño pueblo costero de EE. UU., un enorme tiburón blanco siembra el terror. Un cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe de policía unen fuerzas para atraparlo.
- Domingo 31/08 y lunes 01/09: 19:00 hs – Versión doblada al español
Homo Argentum (2D)
Película argentina compuesta por 16 historias cortas con Guillermo Francella. Con humor y autocrítica, retrata las particularidades de la cultura argentina. Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat.
- Jueves 28/08 al miércoles 03/09: 18:40 y 21:15 hs – Versión doblada al español
La hora de la desaparición (2D)
Los Henley descubren en Weaver un símbolo misterioso, pieles humanas secas y una grabación perturbadora que muestra a visitantes secuestrados por una fuerza invisible.
- Jueves 28/08 al lunes 01/09: 21:15 hs – Versión doblada al español
Un viernes de locos 2 (2D)
Veintidós años después de intercambiar identidades, Tess y Anna enfrentan nuevos desafíos familiares cuando la hija de Anna y su futura hijastra ponen a prueba sus vínculos.
- Jueves 28/08 al sábado 30/08: 19:00 hs – Versión doblada al español
Tipos Malos 2 (2D)
Ahora convertidos en “Los Tipos Buenos”, son forzados a realizar un último trabajo por un grupo de criminales.
- Sábado 30/08 y domingo 31/08: 15:00 hs – Versión doblada al español
Los 4 Fantásticos (2D)
La Primera Familia de Marvel enfrenta a Galactus y a su heraldo Silver Surfer en un mundo retrofuturista inspirado en los años 60.
- Sábado 30/08 y domingo 31/08: 17:00 hs – Versión doblada al español
Precios de las entradas
- Sala 3D: Lunes a miércoles $320 | Jueves a domingo y feriados $380
- Sala 2D: Lunes a miércoles $310 | Jueves a domingo y feriados $370
Promociones
- 2×1 con tarjetas BROU Recompensa (débito y crédito).
- 2×1 con VISA BROU (débito y crédito).