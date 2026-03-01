Carnaval en el interior: fiesta y desfile en Lavalleja y Constitución

Colonia Lavalleja y villa Constitución celebraron el Carnaval con música, desfile y gran participación popular. La fiesta continúa en Pueblo Fernández.

Carnaval en el interior: Colonia Lavalleja y Constitución vivieron jornadas de fiesta popular

El Carnaval sigue recorriendo el interior del departamento y dejando postales de celebración comunitaria. En los últimos días, Colonia Lavalleja y villa Constitución fueron escenario de actividades que convocaron a vecinos, artistas y visitantes en torno a la música, el desfile y el encuentro social.

Una noche de alegría en Colonia Lavalleja

Colonia Lavalleja vivió una jornada marcada por el espíritu festivo y la participación familiar. La celebración reunió a público de distintas localidades, consolidando una propuesta cultural que apuesta a fortalecer la identidad del interior.

La actividad contó con la presencia del Director de Descentralización, Daniel Galliazzi, quien acompañó la jornada junto al alcalde y concejales locales, respaldando una instancia que combina entretenimiento y participación comunitaria.

En el escenario se presentaron el grupo La Diferencia, proveniente de Pueblo Olivera, y la joven artista Ariana Sosa, de Biassini, quienes representaron el talento local y recibieron el reconocimiento del público. A ellos se sumaron desde la ciudad de Salto Seba Ska y la banda Latin Plena, que aportaron ritmo y cerraron la noche con el pueblo bailando frente al escenario.

La propuesta incluyó además cantinas a beneficio, reforzando el carácter solidario que suele acompañar este tipo de celebraciones populares.

Constitución tomó la posta con un gran desfile

El sábado fue el turno de villa Constitución, que celebró el Carnaval con un desfile que reunió todos los elementos clásicos de la fiesta: carro alegórico, figuras tradicionales, grupos humorísticos, conjuntos de samba y murga, además de personajes y máscaras sueltas que dieron color y dinamismo al recorrido.

La participación de una farándula completa convirtió la jornada en uno de los puntos destacados del calendario carnavalesco local, generando un fuerte acompañamiento del público.

La fiesta continúa en Pueblo Fernández

El recorrido carnavalesco continuará este domingo en Pueblo Fernández, en el Municipio de Mataojo, ubicado a unos 170 kilómetros de la capital salteña. Allí se desarrollarán espectáculos sobre un escenario central, manteniendo el objetivo de acercar propuestas culturales a distintas localidades del departamento.

Las actividades son organizadas y apoyadas por el Gobierno de Salto, a través del Departamento de Descentralización y del Municipio de Lavalleja, en una apuesta por sostener las tradiciones culturales y promover el encuentro social en el interior.

