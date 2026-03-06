Carnaval 2026: Belén se prepara para una noche de fiesta

Belén celebrará el Carnaval 2026 este sábado 7 de marzo con desfile de escuelas de samba, carros alegóricos, máscaras sueltas y shows musicales abiertos a todo público.

Belén se viste de fiesta para recibir el Carnaval 2026

La localidad de Belén se prepara para vivir una jornada cargada de música, color y alegría con la celebración del Carnaval 2026, una propuesta que convoca a vecinos y visitantes de todo el departamento de Salto.

El Gobierno de Salto invitó a la población a participar de las actividades que se desarrollarán este sábado 7 de marzo bajo el lema “Alegría que contagia”, en una celebración organizada por el Municipio de Belén y con entrada libre para todo público.

La fiesta tendrá como eje central el tradicional desfile de carnaval, que reunirá a destacadas escuelas de samba de la región. En esta oportunidad participarán La Unión, Sucurí, La Tropi Junior y Arasamba, agrupaciones que aportarán ritmo, coreografías y color a una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural local.

El desfile también contará con el paso de carros alegóricos y el tradicional concurso de máscaras sueltas, una de las expresiones más características del carnaval popular, que cada año convoca a vecinos a sumarse con disfraces y propuestas creativas.

Música y baile para el cierre

Una vez finalizado el desfile, la actividad continuará en el escenario principal, donde el público podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo.

La jornada tendrá como protagonistas a Latin Plena y Seba Ska, propuestas que aportarán ritmo y energía para cerrar la noche con baile y celebración.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro para toda la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural y la participación popular en una de las fiestas más tradicionales del país.

Con música, comparsas, disfraces y espectáculos en vivo, Belén se prepara para vivir una noche de carnaval pensada para compartir en familia y con amigos.

