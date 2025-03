Carlos Ayuto de Jefe de Policía a político con la mirada puesta en el desarrollo de Salto

El ex Jefe de Policía de Salto Carlos Ayuto da pasos en la actividad política con el objetivo de poder hacer aportes para el desarrollo de Salto.

En este sentido está dispuesto a transitar el camino en tanto toma experiencia de quienes llevan un tiempo en la dirigencia política. EL PUEBLO dialogó con el ex jefe de policía para conocer sus impresiones y metas como político.

Lo primero es aprender la dinámica de la actividad para poder realizar sus aportes tomando en cuenta el buen relacionamiento generado con instituciones, organizaciones , la sociedad civil y fuerzas vivas de Salto.

Ayuto expresó su sentimiento de incertidumbre ante un nuevo desafío.

«Bueno, un poco de incertidumbre, de interrogante para mí, porque se trata de una situación totalmente diferente estar en política que estar en actividad en la policía como Estado. Tengo todavía esa sensación de que tengo que ir a aprender y ver cómo es este ámbito para entender que puedo aportar desde la experiencia que uno tiene en el otro rubro», expresó Ayuto al referirse a su transición de la seguridad a la política.

Con la experiencia acumulada durante su carrera en la Policía, Ayuto destaca las ventajas de su vínculo con diversas instituciones y actores del departamento. «Creo que en definitiva, terminamos esta segunda gestión con ese buen relacionamiento. Trabajamos con todas las instituciones públicas y privadas, y eso esperamos que sume. La idea, como siempre digo, es sumar para la gente, sumar para Salto.»

Un retroceso importante

Ayuto señaló que uno de los aspectos que más le preocupa es el retroceso que percibe en la ciudad: «Hay una gran diferencia entre el Salto de 2010-2015 y este de 2020-2025. Hay un retroceso, no veo el mismo Salto emprendedor, pujante, con mucha iniciativa. Ahora veo un Salto sin turismo, venido a menos, y nos gustaría aportar con lo que sabemos, con la experiencia que tenemos, para que esto salga adelante», sostuvo.

El ex Jefe de Policía aclaró que no solo se interesa en la seguridad, sino también en otras áreas del desarrollo de Salto. «La experiencia que tengo es en el ámbito de la seguridad, en el relacionamiento con las instituciones y la gente. Pero obviamente tengo que ir aprendiendo sobre otros aspectos para poder aportar más ideas. En fin, está todo encaminándose a que podamos apoyar una buena gestión, limpia y transparente», explicó.

En cuanto a su relación con los gobiernos departamentales durante su gestión en la Jefatura de Policía, Ayuto afirmó que si bien la cercanía con la actual administración no fue la misma que con otras, el trabajo se realizó de manera profesional: «Tuve buen relacionamiento con los intendentes. La administración actual estuvo un poco más distante, pero eso no quiere decir que haya habido un mal relacionamiento. Nos manejamos bastante con Chiriff, quien siempre estuvo cerca y apoyó nuestras demandas.»

Recuperar el turismo y fomentar emprendimientos

Consultado sobre qué le gustaría recuperar o generar para Salto, Ayuto enfatizó la importancia de recuperar el turismo y fomentar el emprendimiento: «Cuando venía la época del turismo, de carnaval, de fiestas, Salto se llenaba de gente. Ahora no existe esa abundancia de turistas. Creo que hay que volver a generar ese turismo grande, generar emprendimientos que no se ven hoy, como los que vemos en los departamentos linderos, como Paysandú. Salto tiene que seguir creciendo.»

Ilustró el cambio de esta realidad indicando que «cuando venía la época del turismo, de carnaval, de todas esas fiestas pico, nosotros cuando hacíamos un operativo teníamos que pensar en grande, porque se llenaba tanto de gente, me acuerdo Arapey y Dayman. Nosotros mandábamos servicios a caballo Dayman, mandábamos gente al refuerzo Arapey, y ahora no existe eso, en cinco años, más allá de que hubo un par de años de pandemia, no existe esa abundancia, ese desborde del turismo que generaba muchísimo para Salto.»

Sobre su desembarco en la política, Ayuto explicó que fue una invitación de amigos, y en particular de Malaquina, lo que lo llevó a tomar esta decisión. «Fue Malaquina quien siempre habló conmigo, y fue dentro de la coalición donde encontré la opción que más me gustó. Malaquina es una persona con muchas ideas y es transparente. Me dio la opción de apoyarlo, y eso decidí hacer», dijo.

Al respecto, Ayuto también reconoció que el salto hacia la política representa un gran desafío. «La política es totalmente distinta a lo que uno hace. A veces me pongo a pensar cuánto tendré que aprender con toda esta gente. Es un gran desafío, pero si puedo aportar algo, estoy a las órdenes», finalizó.