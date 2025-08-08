Carlos Albisu sobre ADEOMS: “Hay que poner orden a tanto desorden”

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Carlos Albisu, se refirió a la reciente resolución adoptada en relación a integrantes del sindicato ADEOMS, que implica el regreso de varios funcionarios a sus puestos de trabajo.

Según indicó, esta medida fue tomada tras un análisis conjunto entre el área de Recursos Humanos y Jurídica, en respuesta a reiteradas quejas recibidas por la falta de asistencia de algunos sindicalistas a sus tareas laborales.

“Es un tema que lo venimos trabajando con Recursos Humanos y sobre todo con el área jurídica, por muchos reclamos que habíamos sentido durante mucho tiempo de personas que hoy pertenecen a ADEOMS que no estaban concurriendo a trabajar”, afirmó Albisu.

En su declaración, el jefe comunal destacó que la resolución se enmarca dentro de la legalidad, remarcando el respeto por la función sindical, pero también señalando que existieron abusos que no podían seguir permitiéndose. “Por supuesto, todo dentro de la ley de lo que tiene que ver el tema sindical y todo eso para poder desarrollar su trabajo, pero sí hay acá algunos abusos, o vamos a llamarlo de esa manera, de algunos funcionarios que hace mucho tiempo que no estaban en sus puestos de trabajo”.

Albisu fue claro en diferenciar entre los integrantes del gremio que sí cumplen con sus tareas y aquellos que no lo hacen. “No hay que meter a todos en la misma bolsa. Tenés personas que forman parte de ADEOMS que van, que laburan y cumplen con su trabajo, pero hay muchos que no”.

Según explicó esta decisión se basa en un antecedente tomado en 2007 durante la administración del exintendente Ramón Fonticiella. “Se está yendo hacia lo que fue en el 2007, una resolución que fue de Fonticiella en aquel momento, que es un poco regular esto y poner un poco de orden a tanto desorden”.

El intendente enfatizó que los sindicalistas “van a poder cumplir perfectamente con su rol y los vamos a cuidar más que nadie, pero sí, todo dentro de la ley y no por fuera de esto ni saliéndose de lo que ha sido el desorden que hemos visto todos en estos últimos años”.

Consultado sobre cómo se instrumentó la medida, Albisu aclaró que es una resolución interna, llamándolos a volver a sus lugares de trabajo. «Y nada, cumplir con el deber, lo que hace cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Todos pertenecemos a lugares de trabajo”.

Agregó que su experiencia personal como sindicalista respalda su postura. “Yo fui parte de un sindicato también y todos trabajamos, y en ciertas horas se trabaja y se hacen determinadas cosas con el sindicato, pero el resto tenemos que dedicarnos a lo que hacemos: al trabajo, a trabajar”.

Preocupación por la seguridad y situación financiera

En otro orden, Albisu también se refirió al tema de la seguridad en el departamento, señalando que es una preocupación constante. “Ustedes han visto que también el sindicato, el centro comercial y otras fuerzas vivas han tenido reuniones con el jefe de policía por algunos casos de los últimos tiempos. Por supuesto que es un tema que nos tiene que tener a todos atentos”.

Desde la intendencia, aseguró que se trabaja para colaborar con las autoridades policiales. “Nosotros como intendencia buscamos ayudar a la policía, poder cumplir de la mejor manera y complementarnos para llevar adelante el mejor trabajo”.

Sobre el estado general del departamento tras la transición, el intendente expresó que todavía se están realizando evaluaciones en cada área. “Es tan claro como que nosotros la transición en realidad la empezamos el 11 de julio no el 12 de mayo como queríamos. Entonces hay un estudio de cada una de las áreas, muchas cosas como pasó con el Banco de la República, que días después pudimos recién descubrir”.