- espacio publicitario -

Este jueves 21 de agosto, el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, participó en la 3ª Sesión Plenaria del Congreso de Intendentes realizada en Montevideo, una instancia que reunió a los jefes departamentales de todo el país para analizar una agenda de relevancia nacional.

Durante la sesión, la Mesa del Congreso presentó un informe sobre las gestiones realizadas ante Ancap, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Además, se dio a conocer el borrador de las bases del Programa de Caminos Rurales Productivos Concursable, y se planteó la invitación a sesionar en la Feria de la Construcción en octubre. Otro de los puntos discutidos fue el proyecto de ley vinculado al ingreso de funcionarios en los gobiernos departamentales.

Uno de los temas centrales fue la audiencia al Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica (Utec), que presentó su Plan Estratégico 2025–2030, abriendo un espacio de diálogo con los intendentes sobre prioridades regionales para fortalecer la articulación institucional y el desarrollo territorial.

- espacio publicitario -

El plenario también recibió información sobre los avances del programa “Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación”, que incluye cupos de formación en distintos departamentos, y de la Fundación Pérez Scremini, que lanzó la campaña nacional de 19 carreras solidarias a realizarse entre setiembre y octubre en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.

Con esta instancia, el Congreso de Intendentes reafirmó su rol como espacio de articulación interdepartamental, abordando ejes vinculados al fortalecimiento institucional, la capacitación laboral, la educación tecnológica y el compromiso social en beneficio del desarrollo del país.