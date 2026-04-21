Caos en Salto: Robo de fibra óptica deja zonas sin señal

Apagón de comunicaciones en Salto: Vandalismo deja sin internet y sin señal de celular a Saladero y zonas costeras

El ataque a un ramal principal de fibra óptica no solo cortó el servicio doméstico, sino que dejó fuera de servicio a las radiobases de telefonía móvil. La zona sur de la ciudad permanece prácticamente incomunicada.

SALTO — Lo que comenzó como un aparente intento de robo de cables ha escalado a una crisis de comunicaciones en la zona sur de Salto. En la tarde de ayer, un acto de vandalismo de gran magnitud destruyó un tramo vital de la red de fibra óptica, provocando un colapso que va más allá de las conexiones hogareñas.

Impacto total: Sin WiFi y sin señal móvil

A diferencia de otros incidentes menores ocurridos anteriormente, esta vez la rotura afectó el enlace de las antenas de telefonía celular. Esto significa que los usuarios en la zona no solo carecen de internet fijo (WiFi), sino que también experimentan:

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Señal mínima o nula en sus dispositivos móviles.

en sus dispositivos móviles. Imposibilidad de realizar o recibir llamadas de emergencia.

Corte total de datos móviles (4G/5G).

Barrios más afectados

La «zona muerta» de comunicaciones abarca un perímetro extenso, incluyendo:

Saladero

Villa Maguey

Arenitas Blancas

Zonas aledañas y franja costera.

La búsqueda inútil de cobre que paraliza la ciudad

El hecho de que no sea la primera vez que esto ocurre genera indignación entre los vecinos. Los delincuentes suelen actuar bajo la creencia de encontrar cobre; sin embargo, al tratarse de tecnología de fibra óptica (vidrio y polímeros), el daño es puramente destructivo, ya que el material no tiene valor de reventa en el mercado de metales.

Complejidad en las tareas de reparación

Antel ha confirmado que la solución no es sencilla. Al ser un ramal principal ubicado en una zona de geografía compleja y difícil acceso, las cuadrillas habituales han tenido que ser reforzadas por una empresa tercerizada especializada. La magnitud de la rotura requiere la reconstrucción total de los empalmes que alimentan tanto a los hogares como a las estaciones base de telefonía.

Estado del servicio

Se trabaja contra reloj para devolver la conectividad. Se estima que, a medida que los técnicos avancen en la fusión de los hilos de fibra, la señal de celular será lo primero en estabilizarse, seguido por el servicio de internet por fibra en las viviendas.

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