back to top
9.4 C
Salto
martes, septiembre 9, 2025
InicioDEPORTES

Cancha por cancha: En el Dickinson, las 687 entradas; el total de $ 365.350 en boleterías

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
1
Tiempo de lectura: 2 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zuyj

Estaba para ser una fecha jugosa en venta de entradas y recaudación en cada uno de los tres escenarios donde el domingo se jugó fútbol por la nueva fecha del Campeonato Salteño en la Divisional «A». Ocurre que ni la venta de entradas ni la taquilla fue la esperada. En el Parque Ernesto Dickinson por ejemplo, con Salto Nuevo-Libertad, más Gladiador-Ferro Carril, no alcanzó la venta de 700 entradas como piso. Teniendo en cuenta las tres canchas, los menores registros para el Parque Luis T. Merazzi. A su vez en el Parque Cralos Ambrosoni, con Salto Uruguay vs Ceibal y River Plate vs Nacional, menú del bueno si lo hubo, no se llegó a las 500 entradas vendidas. La síntesis de EL PUEBLO en materia de venta y dinero de la quinta fecha, es capaz de volver en un plano secundario, toda aquella tentativa con pretensión de réplica.

Los números suelen ser terminantes. Como en este caso también.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

PARQUE CARLOS AMBROSONI

496 entradas vendidas.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos

$ 123.400 recaudados.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

326 entradas vendidas.

$ 78.300 recaudados

PARQUE ERNESTO DICKINSON

687 entradas vendidas.

$ 163.650 recaudados.

Primera rueda. Séptima fecha: Cizaña, el de la punta… ¡el de los 14 puntos!

La nueva fecha que pasó en el fútbol de la Liga de las Colonias Agrarias. La séptima de la primera rueda, con nueva imposición de Cizaña, como para acentuar su condición de líder exclusivo, mientras Universal y Barrio Albisu comparten la posición inmediata. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar todo el fútbol qué pasó. Aquí tienes el contenido organizado en tablas, separadas por secciones para que quede más claro:

Resultados – Divisional «A»

PartidoResultado
Corralito vs Tropezón2 – 1
Independiente vs Daymán2 – 1
Cizaña vs Barrio Albisu3 – 1
Defensor vs Universal4 – 1

Tabla de posiciones – Divisional «A»

EquipoPuntos
Cizaña14
Universal12
Barrio Albisu12
Independiente9
Defensor7
18 de Julio6

Tabla de posiciones – Divisional «B»

EquipoPuntos
Corralito13
Daymán4
Tropezón4

Resultados – Reservas

PartidoResultado
Corralito vs Tropezón2 – 1
Daymán vs Independiente1 – 1
Cizaña vs Barrio Albisu1 – 1
Universal vs Defensor1 – 0

Tabla de posiciones – Reservas Divisional «A»

EquipoPuntos
Universal12
Independiente8
18 de Julio8
Barrio Albisu7
Cizaña7
Defensor3

Tabla de posiciones – Reservas Divisional «B»

EquipoPuntos
Corralito16
Tropezón9
Daymán6

Liga de Fútbol Súper Sénior: Los cuatro socios

Un total de cuatro punteros en la Divisional «A» de la Liga de Fútbol Súper Sénior. Fueron los que ganaron en la primera fecha de la segunda. La tabla no hace menos que certificar. Repasemos.

LOS CINCO DE LA «B»

En el caso de la Divisional «B», son cinco equipos los que comparten la primera colocación, con Vaimaca habiendo alcanzado la mayor goleada. Llegó a 9 anotaciones en el despegue. cuando dejó por el camino a San Isidro «A». Son los números que rigen a la «B»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zuyj
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

«Sabemos lo que  hay que hacer»

Universal de San Antonio manda en la A, Corralito lo hace...

Torneo Súper 4 el viernes 28 de febrero en Salto