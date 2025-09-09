Cancha por cancha: En el Dickinson, las 687 entradas; el total de $ 365.350 en boleterías

- espacio publicitario -

Estaba para ser una fecha jugosa en venta de entradas y recaudación en cada uno de los tres escenarios donde el domingo se jugó fútbol por la nueva fecha del Campeonato Salteño en la Divisional «A». Ocurre que ni la venta de entradas ni la taquilla fue la esperada. En el Parque Ernesto Dickinson por ejemplo, con Salto Nuevo-Libertad, más Gladiador-Ferro Carril, no alcanzó la venta de 700 entradas como piso. Teniendo en cuenta las tres canchas, los menores registros para el Parque Luis T. Merazzi. A su vez en el Parque Cralos Ambrosoni, con Salto Uruguay vs Ceibal y River Plate vs Nacional, menú del bueno si lo hubo, no se llegó a las 500 entradas vendidas. La síntesis de EL PUEBLO en materia de venta y dinero de la quinta fecha, es capaz de volver en un plano secundario, toda aquella tentativa con pretensión de réplica.

Los números suelen ser terminantes. Como en este caso también.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

496 entradas vendidas.

$ 123.400 recaudados.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

326 entradas vendidas.

$ 78.300 recaudados

PARQUE ERNESTO DICKINSON

687 entradas vendidas.

$ 163.650 recaudados.

Primera rueda. Séptima fecha: Cizaña, el de la punta… ¡el de los 14 puntos!

La nueva fecha que pasó en el fútbol de la Liga de las Colonias Agrarias. La séptima de la primera rueda, con nueva imposición de Cizaña, como para acentuar su condición de líder exclusivo, mientras Universal y Barrio Albisu comparten la posición inmediata. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar todo el fútbol qué pasó. Aquí tienes el contenido organizado en tablas, separadas por secciones para que quede más claro:

Resultados – Divisional «A»

Partido Resultado Corralito vs Tropezón 2 – 1 Independiente vs Daymán 2 – 1 Cizaña vs Barrio Albisu 3 – 1 Defensor vs Universal 4 – 1

Tabla de posiciones – Divisional «A»

Equipo Puntos Cizaña 14 Universal 12 Barrio Albisu 12 Independiente 9 Defensor 7 18 de Julio 6

Tabla de posiciones – Divisional «B»

Equipo Puntos Corralito 13 Daymán 4 Tropezón 4

Resultados – Reservas

Partido Resultado Corralito vs Tropezón 2 – 1 Daymán vs Independiente 1 – 1 Cizaña vs Barrio Albisu 1 – 1 Universal vs Defensor 1 – 0

Tabla de posiciones – Reservas Divisional «A»

Equipo Puntos Universal 12 Independiente 8 18 de Julio 8 Barrio Albisu 7 Cizaña 7 Defensor 3

Tabla de posiciones – Reservas Divisional «B»

Equipo Puntos Corralito 16 Tropezón 9 Daymán 6

Liga de Fútbol Súper Sénior: Los cuatro socios

Un total de cuatro punteros en la Divisional «A» de la Liga de Fútbol Súper Sénior. Fueron los que ganaron en la primera fecha de la segunda. La tabla no hace menos que certificar. Repasemos.

LOS CINCO DE LA «B»

En el caso de la Divisional «B», son cinco equipos los que comparten la primera colocación, con Vaimaca habiendo alcanzado la mayor goleada. Llegó a 9 anotaciones en el despegue. cuando dejó por el camino a San Isidro «A». Son los números que rigen a la «B»