CAMTUR Conecta impulsó en Salto el turismo regional

El encuentro reunió a actores públicos y privados de Salto, Artigas y Paysandú, con foco en la cooperación regional, la capacitación y nuevas oportunidades para el sector.

CAMTUR Conecta reunió en Salto a referentes del turismo para fortalecer la integración regional

La Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) realizó este martes 24 de marzo una nueva edición de CAMTUR Conecta en la región del Litoral Norte, con sede en Salto, en una instancia que reafirmó la importancia de la articulación entre los sectores público y privado para el desarrollo turístico.

La actividad contó con el respaldo del Ministerio de Turismo y de las intendencias de Salto, Artigas y Paysandú, y tuvo como eje central la promoción de la colaboración, el intercambio de ideas y la generación de oportunidades de negocio en una zona con fuerte potencial de crecimiento.

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El presidente de CAMTUR, Fernando Tapia, destacó el nivel alcanzado por la convocatoria y subrayó el posicionamiento de Salto como un destino turístico consolidado a nivel nacional. También valoró el trabajo conjunto de las intendencias del Litoral Norte y el compromiso de los actores locales, al tiempo que recordó que esta fue la primera de seis ediciones previstas para 2026.

A su turno, la secretaria general de CAMTUR, Flavia Lavecchia, puso en valor la articulación lograda entre el sector público y el privado en la región, a la que calificó como fundamental para el crecimiento del turismo. Asimismo, agradeció el apoyo de las intendencias, del Ministerio de Turismo y de los participantes que llegaron desde distintos puntos del país para sumarse a la jornada.

En representación del Gobierno de Salto, la coordinadora de Inversiones, Vera Facchín, remarcó que el crecimiento de los destinos turísticos depende en buena medida de su capacidad de conexión. En ese sentido, sostuvo que CAMTUR Conecta permite generar vínculos, experiencias y nuevas oportunidades. Además, anunció próximas instancias relevantes para el sector, como la participación en Expo Turismo el 17 de abril, oportunidad en la que se lanzará el Destino Salto y la temporada termal.

Desde Paysandú, la secretaria general Gabriela Gómez coincidió en la relevancia de este tipo de encuentros y afirmó que contribuyen tanto al crecimiento como a la capacitación, destacando al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo del Norte del país.

En la misma línea, el presidente de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, resaltó el compromiso del sector y la necesidad de profundizar la articulación público-privada. Señaló, además, que existe un importante potencial turístico en la región que debe seguir desarrollándose de manera coordinada.

Por su parte, el director de Turismo de Artigas, Fernando Villamor, realizó un enfático reconocimiento a la Cámara Uruguaya de Turismo, destacando el compromiso del sector y el entusiasmo generado por el trabajo que se viene impulsando. También subrayó el potencial turístico regional y la importancia de contar con actores comprometidos para consolidar su desarrollo.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en un trabajo conjunto a nivel regional e incluso binacional, destacando la participación de actores de Concordia, Argentina. En su intervención, sostuvo que el camino debe ser la complementación entre destinos, dejando de lado la competencia interna para construir una estrategia común que fortalezca al Litoral Norte en su conjunto.

Finalmente, la viceministra de Turismo, Ana Claudia Caram, reafirmó la línea de trabajo del Ministerio orientada a impulsar una mirada regional y colaborativa. Señaló que el turismo supera los límites administrativos y valoró la diversidad de actores presentes en el encuentro —operadores, estudiantes, emprendedores y comunicadores— como una muestra del carácter amplio e integrador del sector.

CAMTUR Conecta volvió así a posicionarse como un ámbito de referencia para el intercambio y la construcción colectiva, en una región que busca consolidarse como uno de los polos turísticos más dinámicos del país.

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