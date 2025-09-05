back to top
Campus Ceibal llega a Florida con una gran jornada de formación docente

Campus Ceibal llega a Florida con más de mil docentes
Florida recibirá del 10 al 13 de setiembre a más de 1000 docentes en Campus Ceibal, con talleres, conferencias y paneles sobre innovación pedagógica, inclusión, ciencia y tecnología.

Campus Ceibal se propone acompañar y potenciar la tarea docente, generando instancias de formación descentralizadas y con impacto en las aulas.

— Claudia Brovetto

Del 10 al 13 de setiembre, más de mil educadores participarán en conferencias, paneles y talleres de innovación pedagógica

Florida será sede, entre el 10 y el 13 de setiembre, de una nueva edición de Campus Ceibal, el espacio de formación y actualización para docentes de todo el país. Tras su primera experiencia en el Litoral, el evento continúa su recorrido por el interior con el propósito de acercar oportunidades de desarrollo profesional, fomentar la innovación pedagógica y consolidar comunidades educativas activas y conectadas.

Conferencias, talleres y paneles

Durante tres días, los participantes podrán asistir a conferencias, paneles y talleres sobre innovación pedagógica, ciudadanía digital e inclusión, lenguaje y comunicación, ciencia, matemática y tecnología. La agenda reunirá a referentes nacionales e internacionales, además de experiencias locales destacadas.

“Campus Ceibal se propone acompañar y potenciar la tarea docente, generando instancias de formación descentralizadas, abiertas y con impacto directo en las aulas”, expresó Claudia Brovetto, gerenta de Educación de Ceibal.

Apertura oficial

La apertura tendrá lugar el jueves 11 de setiembre a las 9:00 horas en el Estadio 10 de Julio, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales. Luego se realizará la conferencia inaugural a cargo de Verónica Perosi (Argentina).

Más de 60 talleres en 8 sedes

Se espera la participación de más de 1.000 docentes y estudiantes de formación docente, con una agenda que incluye más de 60 talleres virtuales y presenciales, distribuidos en ocho sedes del departamento: el IFD, el CERP, el Liceo 1 y el Estadio 10 de Julio, entre otros.

Inscripciones

La participación en Campus Ceibal es gratuita, pero con cupos limitados. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de setiembre.

Inscríbase aquí
