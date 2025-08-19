back to top
Campeonato Uruguayo de Juveniles: Salto Fútbol Club en zona de descenso pero seis puntos debajo de Maldonado

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
33
Tiempo de lectura: 3 min.
La nueva fecha que se jugó a nivel del Campeonato Uruguayo en la Divisional «A» y tras los resultados generales,  Salto pasa a registrar 95 puntos en la tabla anual. Si bien es cierto que figura en la zona del descenso, hay que tener en cuenta que son solo seis puntos los que lo distancian de Deportivo Maldonado. Los últimos cuatro equipos son los que pierden la categoría.

**********

Posiciones en Sub 19

EquipoPts
Defensor Sporting7
Nacional6
Liverpool6
Racing6
Rentistas5
Danubio5
Peñarol4
Fénix4
Deportivo Maldonado4
Salto FC4
Boston River4
Albion3
Paysandú FC3
Wanderers3
MC Torque2
Progreso2
River Plate1
Atenas0

Posiciones en Sub 17

EquipoPts
Wanderers9
Liverpool7
Racing7
Danubio6
Peñarol6
Defensor Sporting6
Boston River5
Fénix4
Nacional4
Rentistas4
River Plate3
Paysandú FC2
Albion2
Progreso2
MC Torque1
Deportivo Maldonado1
Salto FC1
Atenas0

Posiciones en Sub 16

EquipoPts
Boston River9
Defensor Sporting7
Liverpool7
Nacional6
Progreso6
Danubio6
Fénix5
Peñarol5
Wanderers4
Rentistas4
Deportivo Maldonado4
Racing3
Paysandú FC3
River Plate3
MC Torque1
Salto FC0
Albion0
Atenas0

Posiciones en Sub 15

EquipoPts
Danubio9
Fénix9
Defensor Sporting9
Liverpool7
Boston River6
MC Torque6
Salto FC6
Paysandú FC6
Albion4
Peñarol3
Rentistas3
Nacional1
Racing1
Atenas1
Deportivo Maldonado1
River Plate0
Progreso0
Wanderers0

Posiciones en Sub 14

EquipoPts
Defensor Sporting7
Boston River7
Danubio7
Peñarol6
Fénix6
Rentistas6
Paysandú FC4
Liverpool4
Deportivo Maldonado4
Salto FC4
Nacional3
Albion3
River Plate2
MC Torque2
Racing1
Progreso1
Wanderers1
Atenas0

Tabla Global

EquipoPts
Nacional238
Defensor Sporting216
Peñarol209
Boston River183
MC Torque172
Liverpool162
Danubio159
Wanderers154
River Plate154
Racing134
Rentistas132
Paysandú FC128
Albion105
Deportivo Maldonado101
Salto FC95
Fénix82
Progreso73
Atenas13

En la hora del desquite: es Racing o es Peñarol

Será esta noche desde las 21 y 30′ en el cilindro de Racing de Avellaneda, cuando se enfrenten el local y Peñarol, en partido correspondiente a la Copa Libertadores de América en Octavos de Finales. Se trata del partido de vuelta del que ganó Peñarol en suelo propio por 1 a 0. El partido será controlado por el colombiano Wilmar Roldán y en caso de empate en puntos y goles, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. Peñarol viajó en la tarde del domingo a Buenos Aires, después de haber enfrentado a Progreso por el Clausura y venciendo 3 a 1. Racing de Avellaneda con la Dirección de Gustavo Costas, cayó por el torneo local y hoy apuesta al desquite por la Copa. Diego Aguirre ya tiene a los 11 titulares resueltos, entre ellos el salteño Jesñus Trindade, mientras Diego Gonzalo García integrará la nómina de relevos.

Cuando el equipo pierde, el técnico es el que se va

Alejandro Larrea, fin de ciclo en Progreso. De común de acuerdo con la directiva se acordó 

su desvinculación, tras la derrota sufrida ante Nacional, en el Gran Parque Central, que mantuvo al equipo en zona de descenso directo. El entrenador asumió el cargo el pasado 8 de abril y dirigió en total 15 partidos. En los que obtuvo 4 triunfos, un empate y cayó en 10 ocasiones. 

Con un promedio de 0,87 puntos conquistados. Próspero Silva, retorna a trabajar en las divisiones formativas del club. Vale recordar, que Javier Méndez, comenzó la temporada al frente del plantel y fue cesado en el transcurso del Torneo Apertura. Leonel Rocco, el elegido. Histórico del club, arquero del campeón uruguayo de 1989, retorna a la dirección técnica. Asume el cargo, con la misión de evitar el descenso. Será su segunda era, ya que dirigió al equipo de noviembre de 2018 a noviembre  de 2020, con un interesante promedio de 1,48 puntos ganados.  Cayó el primer entrenador del Torneo Clausura.

Fénix con Albion: la manera de empezar

-Hoy martes, para el inicio de la nueva fecha en el marco del Torneo de la Segunda División 

Profesional, que tiene a Albion como único líder, mientras Tacuarembó registra la segunda

colocación. Fútbol por TV que no faltará. La propuesta es infaltable. Repasemos.

**********

Campeonato Uruguayo 2025

Fase Regular – 16ª Fecha

Martes 19 de agosto

PartidoEstadioHoraTV
Fénix vs AlbionParque Capurro15:00VTV Plus
Central Español vs Deportivo MaldonadoParque Palermo15:00

Miércoles 20 de agosto

PartidoEstadioHoraTV
Rampla Juniors vs Uruguay MontevideoEstadio Olímpico15:00VTV Plus
Atenas vs OrientalEstadio Burgueño (Maldonado)18:00
Rentistas vs CerritoComplejo Rentistas19:00VTV Plus
Tacuarembó FC vs ColónEstadio Goyenola (Tacuarembó)19:30
Artigas vs La LuzEstadio Paiva Olivera (Rivera)20:00
