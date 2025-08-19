Campeonato Uruguayo de Juveniles: Salto Fútbol Club en zona de descenso pero seis puntos debajo de Maldonado

- espacio publicitario -

La nueva fecha que se jugó a nivel del Campeonato Uruguayo en la Divisional «A» y tras los resultados generales, Salto pasa a registrar 95 puntos en la tabla anual. Si bien es cierto que figura en la zona del descenso, hay que tener en cuenta que son solo seis puntos los que lo distancian de Deportivo Maldonado. Los últimos cuatro equipos son los que pierden la categoría.

Posiciones en Sub 19

Equipo Pts Defensor Sporting 7 Nacional 6 Liverpool 6 Racing 6 Rentistas 5 Danubio 5 Peñarol 4 Fénix 4 Deportivo Maldonado 4 Salto FC 4 Boston River 4 Albion 3 Paysandú FC 3 Wanderers 3 MC Torque 2 Progreso 2 River Plate 1 Atenas 0

Posiciones en Sub 17

Equipo Pts Wanderers 9 Liverpool 7 Racing 7 Danubio 6 Peñarol 6 Defensor Sporting 6 Boston River 5 Fénix 4 Nacional 4 Rentistas 4 River Plate 3 Paysandú FC 2 Albion 2 Progreso 2 MC Torque 1 Deportivo Maldonado 1 Salto FC 1 Atenas 0

Posiciones en Sub 16

Equipo Pts Boston River 9 Defensor Sporting 7 Liverpool 7 Nacional 6 Progreso 6 Danubio 6 Fénix 5 Peñarol 5 Wanderers 4 Rentistas 4 Deportivo Maldonado 4 Racing 3 Paysandú FC 3 River Plate 3 MC Torque 1 Salto FC 0 Albion 0 Atenas 0

Posiciones en Sub 15

Equipo Pts Danubio 9 Fénix 9 Defensor Sporting 9 Liverpool 7 Boston River 6 MC Torque 6 Salto FC 6 Paysandú FC 6 Albion 4 Peñarol 3 Rentistas 3 Nacional 1 Racing 1 Atenas 1 Deportivo Maldonado 1 River Plate 0 Progreso 0 Wanderers 0

Posiciones en Sub 14

Equipo Pts Defensor Sporting 7 Boston River 7 Danubio 7 Peñarol 6 Fénix 6 Rentistas 6 Paysandú FC 4 Liverpool 4 Deportivo Maldonado 4 Salto FC 4 Nacional 3 Albion 3 River Plate 2 MC Torque 2 Racing 1 Progreso 1 Wanderers 1 Atenas 0

Tabla Global

Equipo Pts Nacional 238 Defensor Sporting 216 Peñarol 209 Boston River 183 MC Torque 172 Liverpool 162 Danubio 159 Wanderers 154 River Plate 154 Racing 134 Rentistas 132 Paysandú FC 128 Albion 105 Deportivo Maldonado 101 Salto FC 95 Fénix 82 Progreso 73 Atenas 13

En la hora del desquite: es Racing o es Peñarol

Será esta noche desde las 21 y 30′ en el cilindro de Racing de Avellaneda, cuando se enfrenten el local y Peñarol, en partido correspondiente a la Copa Libertadores de América en Octavos de Finales. Se trata del partido de vuelta del que ganó Peñarol en suelo propio por 1 a 0. El partido será controlado por el colombiano Wilmar Roldán y en caso de empate en puntos y goles, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. Peñarol viajó en la tarde del domingo a Buenos Aires, después de haber enfrentado a Progreso por el Clausura y venciendo 3 a 1. Racing de Avellaneda con la Dirección de Gustavo Costas, cayó por el torneo local y hoy apuesta al desquite por la Copa. Diego Aguirre ya tiene a los 11 titulares resueltos, entre ellos el salteño Jesñus Trindade, mientras Diego Gonzalo García integrará la nómina de relevos.

Cuando el equipo pierde, el técnico es el que se va

Alejandro Larrea, fin de ciclo en Progreso. De común de acuerdo con la directiva se acordó

su desvinculación, tras la derrota sufrida ante Nacional, en el Gran Parque Central, que mantuvo al equipo en zona de descenso directo. El entrenador asumió el cargo el pasado 8 de abril y dirigió en total 15 partidos. En los que obtuvo 4 triunfos, un empate y cayó en 10 ocasiones.

Con un promedio de 0,87 puntos conquistados. Próspero Silva, retorna a trabajar en las divisiones formativas del club. Vale recordar, que Javier Méndez, comenzó la temporada al frente del plantel y fue cesado en el transcurso del Torneo Apertura. Leonel Rocco, el elegido. Histórico del club, arquero del campeón uruguayo de 1989, retorna a la dirección técnica. Asume el cargo, con la misión de evitar el descenso. Será su segunda era, ya que dirigió al equipo de noviembre de 2018 a noviembre de 2020, con un interesante promedio de 1,48 puntos ganados. Cayó el primer entrenador del Torneo Clausura.

Fénix con Albion: la manera de empezar

-Hoy martes, para el inicio de la nueva fecha en el marco del Torneo de la Segunda División

Profesional, que tiene a Albion como único líder, mientras Tacuarembó registra la segunda

colocación. Fútbol por TV que no faltará. La propuesta es infaltable. Repasemos.

Campeonato Uruguayo 2025

Fase Regular – 16ª Fecha

Martes 19 de agosto

Partido Estadio Hora TV Fénix vs Albion Parque Capurro 15:00 VTV Plus Central Español vs Deportivo Maldonado Parque Palermo 15:00 —

Miércoles 20 de agosto

Partido Estadio Hora TV Rampla Juniors vs Uruguay Montevideo Estadio Olímpico 15:00 VTV Plus Atenas vs Oriental Estadio Burgueño (Maldonado) 18:00 — Rentistas vs Cerrito Complejo Rentistas 19:00 VTV Plus Tacuarembó FC vs Colón Estadio Goyenola (Tacuarembó) 19:30 — Artigas vs La Luz Estadio Paiva Olivera (Rivera) 20:00 —