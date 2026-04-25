Campeonato salteño de Baby Fútbol

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13 años juega la fecha completa

Durante la jornada del domingo se desarrollan los partidos correspondientes en esta fecha de 13 años donde hay cruces interesantes. Aquí les dejamos un breve análisis de cada partido en las previas.

Ferro Carril vs Salto Nuevo

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Un cruce interesante para abrir la fecha, con dos equipos que suelen apostar al buen trato de pelota. Ferro Carril intentará imponer su orden colectivo, mientras que Salto Nuevo buscará lastimar con velocidad. Promesa de partido dinámico.

Salto Uruguay vs Sol de América

El local querrá hacerse fuerte en su cancha, algo clave en estas categorías. Sol de América, por su parte, suele ser un equipo intenso, que no da una pelota por perdida. Duelo parejo donde los detalles pueden marcar la diferencia.

Universitario vs Libertad

Partido exigente para ambos. Universitario intentará manejar los tiempos del juego, pero Libertad, jugando en su escenario, seguramente propondrá un ritmo alto. Puede ser uno de los encuentros más equilibrados.

Cerro vs Deportivo Artigas

Dos equipos con características similares, que priorizan el orden y la entrega. Será clave quién logre romper primero el equilibrio, porque se perfila como un partido cerrado y muy disputado.

Ceibal vs River Plate

Ceibal, en su casa, buscará asumir el protagonismo desde el inicio. River Plate tendrá que ser inteligente para contrarrestar ese dominio y aprovechar los espacios. Encuentro atractivo desde lo táctico.

Chaná vs Almagro

Chaná llega con la motivación de hacerse fuerte como local, mientras que Almagro intentará imponer su juego colectivo. Puede ser un partido abierto si ambos equipos se animan a proponer.

Peq. Gladiadores vs Hindú

Choque interesante entre dos equipos que suelen mostrar entusiasmo y entrega. Más allá del resultado, se espera un partido intenso, con mucha participación de todos los jugadores.

Salto Rowing vs Sportivo Rodó

Rowing intentará aprovechar su dinámica y amplitud de juego, mientras que Sportivo Rodó buscará ser sólido y efectivo. Puede ser un duelo muy entretenido si ambos logran soltarse.

Liga Agraria vs Nacional

Liga Agraria, en su cancha, tratará de imponer condiciones desde lo físico y el orden. Nacional tendrá que responder con inteligencia y precisión. Partido que promete lucha en cada sector del campo.

Peñarol vs Progreso

Un cruce que suele ofrecer emociones. Peñarol intentará tomar la iniciativa, pero Progreso es un rival que puede complicar si encuentra espacios. Se espera un duelo equilibrado.

Remeros vs Dublin Central

Cierre de la jornada con un partido que puede ser atractivo. Remeros buscará hacerse fuerte como local, mientras que Dublin Central intentará sorprender. Buen escenario para ver un juego abierto.

PROGRAMA DE PARTIDOS SUB 13

DOMINGO 26 de Abril

PARTIDOS Y HORARIOS

09:30 — Salto Uruguay

Ferro Carril vs Salto Nuevo

11:00 — Salto Uruguay

Salto Uruguay vs Sol de América

09:30 — Libertad (Los Espinillos)

Universitario vs Libertad

11:00 Libertad (Los Espinillos)

Cerro vs Deportivo Artigas

09:30 — Ceibal

Ceibal vs River Plate

11:00 — Ceibal

Chaná vs Almagro

09:30 — Gladiador

Peq. Gladiadores vs Hindú

11:00 — Gladiador

Salto Rowing vs Sportivo Rodó

09:30 — Liga Agraria

Liga Agraria vs Nacional

11:00 — Liga Agraria

Peñarol vs Progreso

10:00 — Remeros

Remeros vs Dublin Central

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