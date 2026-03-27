Campeonato Salteño de Ajedrez Blitz se juega este domingo

Salto definirá este domingo 29 de marzo a su campeón de ajedrez blitz en el Club Uruguay, en un torneo abierto al público desde las 15:15 horas.

El ajedrez salteño define a su campeón en modalidad blitz

El ajedrez cuenta con tres modalidades principales de juego, diferenciadas por el ritmo de las partidas: clásico, rápido y blitz. Cada una presenta características propias y exige habilidades distintas por parte de los jugadores.

El ajedrez clásico es la modalidad tradicional, con partidas de larga duración que permiten un análisis más profundo de cada jugada. En cambio, el ajedrez rápido reduce los tiempos de reflexión y genera un equilibrio entre estrategia y velocidad. Por su parte, el ajedrez blitz es la modalidad más dinámica, con partidas muy breves en las que la rapidez, la intuición y la precisión resultan determinantes.

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En ese marco, el próximo domingo 29 de marzo se disputará en Salto el Campeonato Salteño de Ajedrez Blitz, instancia en la que se definirá al mejor jugador del departamento en esta exigente modalidad.

El torneo se desarrollará en el Club Uruguay, a partir de las 15:15 horas, y será abierto a todo público. La convocatoria está dirigida tanto a jugadores con experiencia como a quienes deseen incursionar en la competencia.

Desde la organización se subraya la relevancia de esta instancia, ya que representa uno de los primeros títulos oficiales del año dentro del calendario ajedrecístico local, reafirmando el crecimiento y la actividad que viene mostrando el ajedrez en la ciudad.

Por informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 099 194 137 o consultar el Instagram del club, @ajedrezensalto.

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