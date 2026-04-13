Campeonato Departamental de Pruebas de Riendas 2026 ya tiene calendario

El Campeonato Departamental de Pruebas de Riendas 2026 confirmó sus seis fechas en distintos puntos de Salto, con apoyo de la Secretaría de la Juventud.

El Campeonato Departamental de Pruebas de Riendas 2026 ya tiene su calendario oficial confirmado, reafirmando una propuesta que recorrerá distintos puntos del departamento a lo largo del año y que apuesta a mantener viva la tradición criolla, la destreza de los jinetes y el encuentro del público en cada jornada.

La actividad se desarrollará en seis fechas, distribuidas en diferentes escenarios del departamento, lo que permitirá acercar esta disciplina a diversas localidades y fortalecer su presencia dentro del calendario tradicionalista de Salto.

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Las fechas confirmadas son las siguientes:

26 de abril: La Distracción

24 de mayo: Don Beto, Colonia Lavalleja

7 de junio: GATS

27 de setiembre: Colonia Gestido, Ruedo El Oriental

25 de octubre: Ruedo El Mataco, Colonia 18 de Julio

22 de noviembre: Arapey

Con este cronograma, el campeonato se proyecta como una de las propuestas destacadas del año para quienes siguen de cerca las pruebas de riendas y las actividades criollas, combinando competencia, tradición y participación de jinetes de distintos puntos del departamento.

El certamen cuenta además con el apoyo de la Secretaría de la Juventud del Gobierno de Salto, respaldo que refuerza el compromiso institucional con la promoción de actividades deportivas, culturales y tradicionales en el territorio. De esta manera, las pruebas de riendas vuelven a posicionarse como un espacio de encuentro y expresión de las costumbres rurales, convocando tanto a competidores como a familias y público en general.

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