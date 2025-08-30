Campeonato del Interior sub 14 y sub 15 SALTO ES LA RECETA DE UN IMPARABLE

- espacio publicitario -

Salto fue visitante en la tarde del sábado, jugando en Paysandú por la Copa del Interior. En sub 14 empató 1 a 1 y en Sub 15 se impuso 3 a 1, con goles de Barcel, Cresseri y Malvasio.

En las dos categorías avanzó a la siguiente fase. Por el Campeonato Uruguayo en juveniles, igualmente se enfrentaron Salto y Paysandú. En sub 19 y sub 15, ganó Salto 1 a 0 y 2 a 1. Perdió en Sub 17, sub 16 y sub 14: fue 4-1, 3-0 y 2 a 1 a favor de Paysandú.

En la tabla global, Salto ahora solo tres puntos debajo de Maldonado. Descienden de categoría los últimos cuatro.