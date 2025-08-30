back to top
Campeonato del Interior sub 14 y sub 15 SALTO ES LA RECETA DE UN IMPARABLE

Eleazar "Chito" Silva
Eleazar "Chito" Silva
Salto fue visitante en la tarde del sábado, jugando en Paysandú por la Copa del Interior. En sub 14 empató 1 a 1 y en Sub 15 se impuso 3 a 1, con goles de Barcel, Cresseri y Malvasio.

En las dos categorías avanzó a la siguiente fase. Por el Campeonato Uruguayo en juveniles, igualmente se enfrentaron Salto y Paysandú. En sub 19 y sub 15, ganó Salto 1 a 0 y 2 a 1. Perdió en Sub 17, sub 16 y sub 14: fue 4-1, 3-0 y 2 a 1 a favor de Paysandú.

En la tabla global, Salto ahora solo tres puntos debajo de Maldonado. Descienden de categoría los últimos cuatro.

