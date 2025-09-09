Campeonato del Interior Sub 14 y Sub 15: Con Salto un doblete de ilusión

- espacio publicitario -

El Campeonato del Interior en categoría Sub 14 y Sub 15, es parte de un avance real. Todos los que avanzan a la siguiente fase y esta es la nómina para saber con EL PUEBLO, pero además, lo que implican los próximos enfrentamientos. En el caso de Salto, tanto en Sub 14 como en Sub 15, los duelos pactados ante Artigas, Los norteños también clasificaron, tras haber sido protagonistas vitales en la serie «A». Salto por su parte fue primero en ambas categorías y no quedaron dudas sobre la prevalencia. En el caso de Sub 14, tan solo un empate y en el resto de los juegos, imponiéndose siempre. Si de la Sub 15 se trata, concluyó con un puntaje perfecto: 18 puntos disputados y 18 puntos ganados. En el caso de Salto enfrentando a Artigas, se optará por jugar primero en condición de visitante, para luego resolver de local en el Dickinson. Un total de 16 equipos en cada una de las dos categorías. En el último partido de la Sub 15, fue goleada ante la selección de Pueblo Lavalleja por 8-0.

Con la Sub 14

Una semana de prolongaciones a nivel de la categoría 14, en el Consejo Único Juvenil de

la Liga Salteña de Fútbol. Mañana miércoles y el jueves también. La doble propuesta.

Miércoles 10 de septiembre.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI

(3° Fecha).

19 hrs. River Plate – Peñarol. Árbitros: Johan Ghelffi, Mauricio Revuelta, Juan Suárez.

Jueves 11 de septiembre.

Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN

20 hrs. Arsenal – Tigre. Árbitros: Alexander Moreno, José Carballo, Matías Fagúndez.

Ajedrez: Ellos, los que piensan y juegan

La nueva secuencia que pasó en el Campeonato Salteño de Ajedrez, con ámbito de disputa en

las instalaciones del Club Uruguay.

Tras las nuevas partidas, la clasificación general, con Dante Olivera en punta.