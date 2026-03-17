Cambios en multas de tránsito

Albisu participó en comisión que acordó un nuevo régimen de multas con descuentos, que el Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad

Este martes, el Congreso de Intendentes celebró su 11ª Sesión Plenaria en el predio de la Expoactiva Nacional, en el departamento de Soriano, donde se abordaron diversos temas vinculados a la gestión departamental.

Uno de los puntos centrales fue la presentación del informe de la Comisión Especial sobre Multas de Tránsito, integrada, entre otros, por el intendente de Salto, Carlos Albisu. En la instancia, se dieron a conocer los avances en el estudio de propuestas para mejorar y coordinar el sistema sancionatorio a nivel nacional.

El Congreso resolvió aprobar por unanimidad el nuevo régimen propuesto, el cual ya fue remitido a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) para su consideración y eventual implementación a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

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El intendente Albisu informó sobre los principales aspectos aprobados:

Descuento del 50% en multas de tránsito para quienes reconozcan la infracción y paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patente del año siguiente.

Exclusión de faltas graves de este beneficio, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a controles, participar en picadas, exceso extremo de velocidad, no usar cinturón o casco, y situaciones que involucren menores sin las medidas de seguridad correspondientes.

Posibilidad de que el acceso a beneficios esté condicionado a instancias de capacitación en seguridad vial.

Creación de una ventanilla única digital del SUCIVE, donde los conductores podrán consultar sus multas mediante matrícula o padrón, además de recibir notificaciones por SMS.

Impulso a una campaña nacional de concientización sobre seguridad vial.

Desde el Congreso de Intendentes se subrayó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad vial y priorizar la vida humana, promoviendo una mayor responsabilidad en la conducción en todo el país.

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