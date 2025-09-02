Cabañas gaúchas y catarinense conquistan los grandes premios de Hereford en la Expointer

- espacio publicitario -

Con 56 animales en pista, el jurado uruguayo Juan Caviglia destacó la calidad de la raza y su aporte a la producción de carne en la región.



La Asociación Brasileña de Hereford y Braford (ABHB) realizó este lunes 1º de septiembre, en el tercer día de la 48ª Expointer, el juzgamiento de la raza Hereford. La actividad, desarrollada en la pista central del Parque Assis Brasil, en Esteio (RS), reunió 56 ejemplares entre hembras y machos Hereford y Polled Hereford, confirmando el protagonismo de la genética de la raza en la ganadería de carne brasileña.

La Gran Campeona Hembra Hereford fue de la Cabaña Madre Reina (Mãe Rainha) de Lages (SC). En tanto, la Gran Campeona Hembra Polled Hereford y también Suprema Gran Campeona, también fue un animal de la misma cabaña compartida con Cabaña Bortolozzo y Elton Torresan, de Lages (SC) y Antônio Prado (RS).

Entre los machos Hereford, el Gran Campeón fue para la Cabaña Touro Passo de Uruguaiana (RS). El máximo galardón en Polled Hereford y Supremo Campeón correspondió a la Cabaña Bortolozzo y Fazenda Rovaris, de Bom Jesus (RS).

El jurado uruguayo Ing. Juan Caviglia, con amplia trayectoria en pistas de la región, destacó la evolución genética que se observa año tras año en Brasil. “Los animales que quedan en la punta son de muchísima calidad, muy bien concebidos y formados. El gran desafío aquí es cubrir las razas cebuinas e introducir calidad de carne, y con este tipo de animales ese camino está allanado”, señaló.

Al referirse a los campeones, explicó que en los machos se buscó “estructura grande, mucho manto de carne, musculatura y facilidad de engrasamiento, características fundamentales para cruzamientos con cebuinos que garanticen calidad de carne”. En hembras, valoró la funcionalidad, la precocidad y la aptitud materna, siempre acompañadas de volumen cárnico.

Caviglia también comparó la selección brasileña con la uruguaya: “Aquí manejan un biotipo carnicero con mucho volumen, aunque no buscan animales demasiado compactos. En Uruguay trabajamos con un sistema panamericano de DEPs y con genómica, lo que permite mayor precisión en los programas de selección y un mejor intercambio con otros países”.

El presidente de la ABHB, Eduardo Soares, resaltó la consolidación de la raza: “Hemos constatado una evolución creciente en calidad y número de animales. El Hereford cada vez más entrega productividad y valor agregado a las propiedades”.

De cara a la Expo Prado en Montevideo, Caviglia anticipó grandes expectativas: “El Hereford en Uruguay es considerado de los mejores del mundo. Cada año sorprende por su calidad, y es un placer estar en esas pistas”.