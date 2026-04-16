Búsqueda del Tesoro en Parque Harriague para jóvenes y familias

El Gobierno de Salto invita a una jornada gratuita de juegos, desafíos y premios en Parque Harriague. La actividad será el domingo 19 de abril a las 16 horas.



“Búsqueda del Tesoro”: propuesta recreativa para jóvenes y familias en Parque Harriague

El Gobierno de Salto, a través de la Oficina de la Juventud, invita a participar de una nueva jornada recreativa denominada “Búsqueda del Tesoro”, una actividad pensada para jóvenes y sus familias.

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de abril, a las 16:00 horas, en el Parque Harriague, y propone una tarde de diversión al aire libre con desafíos, juegos y consignas para todas las edades.

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Además de la dinámica principal de búsqueda, la jornada contará con juegos inflables y la posibilidad de acceder a importantes premios, en un espacio diseñado para fomentar la participación, la integración y el disfrute de todos los asistentes.

La actividad será abierta y gratuita, y forma parte de las propuestas impulsadas por la comuna para promover el encuentro, la recreación y la participación de los jóvenes del departamento.

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