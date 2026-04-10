Buiatría pone el foco en el control sanitario y el rol del veterinario

Las Jornadas Uruguayas de Buiatría 2026 se preparan para una nueva edición que volverá a posicionar a Uruguay como referencia regional en la medicina veterinaria de rumiantes. El evento se desarrollará los días 4 y 5 de junio en el Salón Egeo de Paysandú, con una grilla de actividades que combina actualización técnica, intercambio académico y análisis de los principales desafíos sanitarios del sector.

La presidenta del comité organizador, Lourdes Adrien, destacó la expectativa que genera esta edición número 53, subrayando el trabajo intenso en la previa para llegar con todos los detalles afinados. Como es habitual, se espera una importante participación no solo de profesionales uruguayos, sino también de la región, con colegas de Argentina, Brasil, Chile y otros países.

El programa contempla simposios organizados por ejes temáticos, con disertantes de primer nivel. Además, se ultiman detalles de algunos bloques específicos, como el vinculado a residuos farmacéuticos en carne, que contará con la participación del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en coordinación con autoridades sanitarias del MGAP. Este tema cobra especial relevancia en el actual contexto, donde el control de residuos de medicamentos veterinarios, particularmente garrapaticidas, se ha transformado en un desafío país.

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En ese sentido, desde la organización se remarca el rol clave del veterinario en los sistemas productivos, no solo en la prescripción y control de tratamientos, sino también en la correcta gestión de los tiempos de espera y en la trazabilidad de los animales. La problemática de la garrapata y los riesgos asociados a residuos en carne serán parte de los espacios de análisis y reflexión técnica durante el evento.

Como ya es tradición, el sábado se desarrollarán talleres prácticos enfocados en la clínica de campo. Uno de los ejes estará centrado en la resolución de casos clínicos, con la participación de profesionales de la región, buscando reforzar el rol del veterinario en la atención directa en los establecimientos.

En paralelo, continúa abierto el llamado a presentación de trabajos científicos y casos clínicos, que serán evaluados por el comité científico para su exposición durante las jornadas, aportando contenido técnico de valor generado tanto a nivel nacional como regional.

En cuanto a las inscripciones, se destaca que hasta este viernes 10 de abril rige un descuento del 40%, mientras que posteriormente habrá una segunda ventana con bonificación del 30% hasta el 10 de mayo. La inscripción puede realizarse a través del sitio web oficial del evento, con opciones de pago accesibles y financiación.

Con más de medio siglo de trayectoria, las Jornadas de Buiatría reafirman su lugar como un ámbito clave para la actualización profesional, el intercambio de conocimiento y la construcción de respuestas frente a los desafíos sanitarios de la producción ganadera.

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