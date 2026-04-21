Brutal ataque a puñaladas y joven baleada tras discusión

Investigan ataques en barrios Uruguay y Caballero. Un hombre de 30 años recibió múltiples puñaladas y una joven de 20 fue baleada tras un conflicto vecinal.



En las últimas horas, se registraron dos episodios de extrema violencia en la ciudad de Salto, los cuales vienen siendo investigados por las autoridades competentes.

El primero de los hechos tuvo lugar en Barrio Uruguay, donde personal policial concurrió tras recibir un llamado por una persona herida con arma blanca. Al arribo al lugar, los efectivos localizaron en la vía pública a un hombre de 30 años de edad, quien se encontraba sentado y acompañado por una femenina, presentando múltiples heridas de arma blanca y abundante sangrado.

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De forma inmediata, se procedió a su traslado al Hospital Regional de Salto, donde fue asistido por el médico de guardia, quien diagnosticó: “politraumatizado, con múltiples heridas de arma blanca en tórax, hombro izquierdo, piernas y brazos”. Al verificar sus datos en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se constató que el lesionado poseía requisitoria vigente por parte de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, realizándose las pericias correspondientes. La Fiscalía de turno fue debidamente informada, quedando la investigación a cargo de la Dirección de Investigaciones.

Por otra parte, en un segundo episodio ocurrido en Barrio Caballero, una mujer de 20 años resultó herida por un disparo de arma de fuego. Según información recabada por efectivos policiales, el incidente se originó tras una discusión con moradores de una vivienda de la zona, en el marco de conflictos vecinales preexistentes.

Durante el altercado, un hombre efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en el muslo derecho de la joven. La víctima fue asistida en el lugar por personal médico, diagnosticándosele “herida de arma de fuego en muslo derecho, cara lateral”, siendo posteriormente trasladada al Hospital Regional de Salto para una mejor atención.

En este caso también trabajaron efectivos del Departamento de Policía Científica y de la Dirección de Investigaciones, bajo la órbita de la Fiscalía de turno, que ya se encuentra al tanto de lo sucedido. Las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y dar con el responsable del ataque.

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