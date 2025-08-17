Bruno Rodíguez: «Correr en un auto campeón me genera la presión de que yo pueda estar a la altura del auto»

- espacio publicitario -

El piloto uruguayo se suma al Audi A1 del Agrolavalle Competición, tras el pasaje de José Luis Peirén, con la meta de crecer en la categoría y consolidarse en 2025.

“Correr en un auto campeón no siento que sea una responsabilidad; sí siento que me genera algo más de presión en que yo, como piloto, pueda estar a la altura del auto.” Esa fue la primera frase de Bruno Rodríguez, que luego de un esporádico pasaje en 2024 volvió por el resto de la temporada 2025, esta vez con el Audi A1 del Agrolavalle Competición, que dejó libre el sanducero José Luis Peirén.

“Siento que aún tenemos cosas para mejorar, pero sin duda arrancar con la base de un auto campeón te da la tranquilidad de saber que es un auto que funciona bien, y eso siempre como piloto es algo bueno. Es una muy buena oportunidad que no estaba en mis radares ni cerca, no fue buscado ni nada, se dio. Jorge pensó en mí y tuvo la confianza para subirme al auto, y nosotros nos pusimos las pilas y salimos a conseguir el presupuesto para subirnos al auto.”

Con respecto a haber manifestado su interés de, luego de tres campeonatos en Superescarabajos, poder pasar definitivamente al Superturismo, señaló: “Ya estábamos definidos en que este año no podíamos volver al Superturismo, ya que intentamos llegar con el presupuesto pero no era posible. Luego se dio la posibilidad al quedar el Audi libre, y se pudo alquilar mi auto de Superescarabajos, por lo que dio para el ‘piscinazo’ este año y ver cómo nos va, pensando sobre todo en el año que viene e intentar correr todo el año.”

Habiendo manejado un Ford Fiesta, le consultamos sobre si notó diferencias con el Audi: “Siento que el Audi tiene más potencial que el Ford, en las curvas lentas tiene mejor tránsito y tracciona mejor. Sin duda hay mucho por mejorar en lo personal, y espero tomarme este año para mejorar y poder incluso lograr trabajar en una puesta a punto para mí.”

Al referirse en general a la categoría, expresó: “El cambio principal con respecto al año pasado, y que se hace más notorio, es la pequeña grieta que está también a la vista en el campeonato, y es la diferencia de Facu Ferra y Fer Etchegorry, que están un par de pasitos más arriba que el resto. Pero tampoco creo que sea imposible correrlos. Hay que mejorar bastante y eso está en mi horizonte también, poder llegar a los tiempos que manejan ellos.”

Era necesario, para un piloto que se subía en medio de la temporada y que solo había corrido dos carreras anteriormente y con otro auto, tener claros los objetivos. Para Bruno: “Creo que mi objetivo primero lo cumplí, que era completar las carreras y con el auto sano. Es una categoría donde se depende mucho de la clasificación, y la realidad es que llegué al sábado habiendo girado muy poco en el circuito de carrera debido a la lluvia. Yo sabía que el sábado debía tomarlo con total tranquilidad y prepararme más que nada para el domingo. Se dio que no pudimos el domingo clasificar de una mejor manera, estábamos para ir más rápido, pero errores propios, de falta de manejo y de entender un poco más el auto, nos llevaron a penar un poco por ese lado. Pero también nos motiva porque sabemos que tenemos potencial para mejorar.”

Bruno es un piloto que se ha manejado en su carrera siempre con autos de su propia estructura y atendidos por sí mismo y por su padre también en ingeniería de pista, y así fue en su anterior participación. Para esta competencia: “Trabajamos más que nada con el equipo de Agrolavalle, ya que con el tema del TCR fue un fin de semana medio desencontrado. Con los horarios apretados me hubiera gustado estar más tiempo analizando telemetría. Sumado a que Joaco Cafaro, que nos va a dar una mano el resto del año, participaba en el TCR y tampoco estaba disponible, entre una cosa y otra no pudimos trabajar como hubiésemos querido. Igual todos los gurises del equipo se comportaron diez puntos, se pusieron el Audi al hombro y me ayudaron en todo lo que pudieron con la puesta a punto.”

En lo que queda del año: “Espero seguir con la mejoría carrera a carrera, sentirme yo más cómodo con el auto y el equipo, y poder terminar más cerca a fin de año de como arrancamos. Quiero sentirme yo con el potencial para mejorar, y sentir también que el auto está para pelear, cuidar el auto y no chocar ya que eso nos retrasaría bastante el desarrollo.”

Bruno Rodríguez, piloto con proyección que llegó al Superturismo en un momento justo para continuar su crecimiento, sumándose a un auto y equipo campeones. Esperemos disfrutarlo por mucho tiempo en la categoría.