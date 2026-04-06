Brasileños coparon las 500 Millas del Norte

El Club Ciclista Libertad finalizó en el 4to lugar

Las 500 Millas del Norte bajaron el telón este domingo, cerrando su 56ª edición con una mezcla perfecta de exigencia, espectáculo y nivel internacional en las rutas del norte uruguayo. Fueron cinco jornadas intensas que tuvieron como epicentro al departamento de Artigas, aunque en esta oportunidad también se sumó Rivera, ampliando el alcance de una prueba que sigue creciendo año a año.

La etapa que unió Tranqueras con Artigas simbolizó ese espíritu integrador de la competencia: rutas abiertas, público acompañando y un pelotón que nunca dio respiro. Porque si algo caracterizó esta edición fue el ritmo elevado y la jerarquía de sus protagonistas.

Los grandes animadores llegaron desde afuera. Brasileños y argentinos le dieron un salto de calidad a la prueba, con equipos como el Avaí de Florianópolis y nombres de peso internacional. Entre ellos, destacó el experimentado Magno Nazaret, un ciclista que ya conoce el terreno uruguayo tras sus participaciones en Rutas de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay, y que volvió a demostrar su categoría en cada tramo.

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Pero también hubo lugar para el protagonismo celeste. El Club Ciclista Libertad firmó una actuación sólida, finalizando en un meritorio cuarto lugar y dejando en claro que puede competir de igual a igual frente a estructuras internacionales. Dentro de ese equipo, el argentino Ángel Oropel fue una de las figuras más destacadas, acompañado por una base de jóvenes que confirmaron su proyección y le dieron frescura al conjunto.

Más allá de los nombres y los resultados, esta edición volvió a ratificar el valor de las 500 Millas como una competencia clave dentro del calendario nacional. No solo por su dureza, sino también porque abre una puerta a muchos pedalistas que no forman parte de la élite de la Vuelta del Uruguay, pero que encuentran aquí un escenario ideal para medirse, crecer y mostrarse.

Con organización sólida, rutas desafiantes y un nivel competitivo en alza, las 500 Millas del Norte llegaron a su final dejando una certeza: el ciclismo del interior sigue vivo, fuerte y en constante evolución. Y en el norte, la pasión por el pedal no se detiene.

Ganador de la clasificación general

Guilherme Wisnieski del ACRS – Rio do Sul

Equipo vencedor

ACRS – Rio do Sul.

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