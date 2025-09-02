Brangus de alta calidad se lucieron en la Expointer 2025

- espacio publicitario -

La pista Brangus de la Expointer 2025 fue escenario de una jura que destacó por la calidad homogénea de los animales y la presencia de reconocidos jurados internacionales, como Rafael Ramírez González, de México.

El jurado destacó especialmente la presentación de las hembras. “Empezamos con las hembras y los grupos eran muy homogéneos. Todas venían bien desarrolladas, mansas y de muy buen nivel. La hembra ganadora estaba en su punto: femenina, musculosa, equilibrada y con el cuero necesario para la rusticidad que se busca en Brangus”, señaló Ramírez González.

En los machos, la variación fue mayor, pero los finalistas demostraron características sobresalientes de la raza: balance, desplazamiento correcto y circunferencias escrotales adecuadas. “El macho ganador es muy correcto y balanceado, cumple con los estándares que busco en Brangus”, agregó.

La jura no solo destacó la genética, sino también las condiciones climáticas y sanitarias que han permitido que la raza tenga un auge notable en la región. En México, según Ramírez González, la raza avanza fuerte gracias a la inversión de buenos criadores, apuntando siempre a un equilibrio entre productividad cárnica y funcionalidad.

Sobre la garrapata, un desafío recurrente en la región, el jurado explicó: “La vacuna todavía no es una de las principales opciones. Se sigue buscando el mejor baño, desparasitante y manejo posible para combatirla, pero sigue siendo un gran reto para los ganaderos, que debemos buscar la mayor eficiencia”.

La Expointer 2025 registró un récord de inscripciones en la pista Brangus, con animales que reflejan el esfuerzo de los criadores por mantener los estándares de calidad de la raza. La jura confirma al Brangus como una raza estratégica para la región, capaz de combinar productividad, rusticidad y adaptabilidad frente a los desafíos del clima y la sanidad.

Calificaciones

La Gran Campeona hembra: Elio Roque Ottoni, Agroottoni, Santo Antonio Das Missoes, RS

Reservada Gran Campeona: Alcides Pilau, Pwp Genética, Tupancireta, RS

Tercer Mejor hembra: Elio Roque Ottoni, Agroottoni, Santo Antonio Das Missoes, RS

Gran campeón Macho: Elio Roque Ottoni, Agroottoni, Santo Antonio Das Missoes, RS.

Reservado Gran Campeón: Elio Roque Ottoni, Agroottoni, Santo Antonio Das Missoes, RS.

Tercer Mejor Macho: Elio Roque Ottoni, Agroottoni, Santo Antonio Das Missoes, RS.