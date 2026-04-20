Botica Albisu abrió nueva sucursal en Barrio Artigas

Farmacia Botica Albisu inauguró su nueva sucursal en Barrio Artigas, acompañando el crecimiento de una zona en constante desarrollo.

El local está ubicado en el edificio de Supermercado Cosalco, con entrada independiente por Avenida Manuel Oribe 5576, brindando mayor comodidad y accesibilidad a los vecinos.

Desde la firma, agradecen el cálido recibimiento de los habitantes de la zona y reafirman su compromiso de ofrecer siempre el mejor servicio y atención.

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Fotos: Miguel moreira / mm producciones

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